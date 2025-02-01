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Спарта - Гронинген 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
02 Февраля 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Спарта
Гронинген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Гронинген, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
Гронинген
Гронинген
1 Нидерланды вр Ник Олай
2 Коморские острова зщ Саид Бакари
3 Нидерланды зщ Marvin Young
4 Нидерланды зщ Майк Эрдхёйзен
5 Нидерланды зщ Патрик ван Анхольт
8 Нидерланды пз Карел Эйтинг
6 Нидерланды пз Пелле Клемент
7 Нидерланды пз Ayoub Oufkir
10 Нидерланды пз Мохамед Нассо
11 Япония пз Сюнсукэ Мито
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
4 Швеция зщ Яльмар Экдаль
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
43 Бельгия зщ Марвин Персман
22 Нидерланды пз Финн Стам
10 Италия пз Лучано Валенте
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
8 Норвегия пз Йохан Хове
14 Нидерланды пз Jorg Schreuders
9 Исландия нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон
25 Нидерланды нп Тейс Остинг
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
09.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Гронинген1 : 0Спарта
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Гронинген0 : 5Спарта
17.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Спарта2 : 1Гронинген
07.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Гронинген1 : 2Спарта
17.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Спарта1 : 1Гронинген
02.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Гронинген1 : 2Спарта
19.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Спарта2 : 3Гронинген
16.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Спарта1 : 2Гронинген
20.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Гронинген2 : 0Спарта
24.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Гронинген4 : 0Спарта
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 1 : 2Спарта
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Спарта1 : 1
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 1 : 1Спарта
22.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Спарта0 : 2
18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала Спарта1 : 1 4 : 5
28.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 1 : 1Гронинген
25.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Гронинген1 : 0
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 2 : 1Гронинген
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Гронинген0 : 0
18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 3 : 1Гронинген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2049
2
Лига чемпионов
Аякс1945
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2041
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1936
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1934
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2034
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1931
8
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда2126
9 Фортуна2025
10 Херенвен2024
11 НЕК Неймеген1923
12 Виллем II2023
13 ПЕК Зволле2023
14 Гронинген2021
15 Хераклес2121
16
Стыковая зона
Спарта2017
17
Зона вылета
Валвейк2011
18
Зона вылета
Алмере Сити1910

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