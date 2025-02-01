Спарта - Гронинген 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
02 Февраля 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Гронинген, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
Гронинген
Гронинген
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Саид Бакари
|3
|зщ
|Marvin Young
|4
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|5
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|8
|пз
|Карел Эйтинг
|6
|пз
|Пелле Клемент
|7
|пз
|Ayoub Oufkir
|10
|пз
|Мохамед Нассо
|11
|пз
|Сюнсукэ Мито
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|1
|вр
|Этьен Вассен
|4
|зщ
|Яльмар Экдаль
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|43
|зщ
|Марвин Персман
|22
|пз
|Финн Стам
|10
|пз
|Лучано Валенте
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|8
|пз
|Йохан Хове
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
|25
|нп
|Тейс Остинг
Главные тренеры
|Морис Стейн
|Дик Люккин
История личных встреч
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 5
|17.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 1
|07.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 2
|17.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|02.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 2
|19.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 3
|16.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 2
|20.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 0
|24.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|4 : 0
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 2
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|0 : 2
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 5
|28.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 0
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|20
|49
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|19
|45
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|20
|41
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|19
|36
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|19
|34
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|20
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|19
|31
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|21
|26
|9
|Фортуна
|20
|25
|10
|Херенвен
|20
|24
|11
|НЕК Неймеген
|19
|23
|12
|Виллем II
|20
|23
|13
|ПЕК Зволле
|20
|23
|14
|Гронинген
|20
|21
|15
|Хераклес
|21
|21
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|20
|17
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|20
|11
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|19
|10