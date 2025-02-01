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Эштрела - Бенфика 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
02 Февраля 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 20-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Эштрела
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Бенфика, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Бенфика
Лиссабон
93 Сербия вр Marko Gudzulic
4 Португалия зщ Франсишку Феррейра
5 Франция зщ Иссьяр Драме
10 Аргентина пз Алан Руис
42 Ангола пз Мануэл Келиану
19 Португалия пз Паулу Морейра
28 Португалия нп Рубен Лима
2 Португалия нп Travassos
25 Португалия нп Нилтон Варела
38 Бразилия нп Caio Santana
9 Бразилия нп Родриго Перейра
1 Украина вр Анатолий Трубин
6 Дания зщ Александр Бах
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
3 Испания зщ Альваро Фернандес
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
61 Португалия пз Флорентину Луиш
10 Турция пз Оркун Кёкчю
11 Аргентина нп Анхель Ди Мария
9 Бразилия нп Артур Кабрал
17 Турция нп Керем Актюркоглу
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Бенфика7 : 0Эштрела
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Бенфика1 : 0Эштрела
29.01.2024 Португалия — Примейра 19-й тур Эштрела1 : 4Бенфика
19.08.2023 Португалия — Примейра 2-й тур Бенфика2 : 0Эштрела
20.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 1-й тур Эштрела2 : 3Бенфика
13.01.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Эштрела0 : 4Бенфика
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 0 : 0Эштрела
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Эштрела0 : 1
05.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Эштрела2 : 4
28.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 1 : 1Эштрела
23.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Эштрела1 : 0
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 0 : 2Бенфика
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 3 : 1Бенфика
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Бенфика4 : 5
17.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Бенфика4 : 0
14.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 1 : 3Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1947
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1941
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1941
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1937
5 Санта-Клара2035
6 Каза Пия2030
7 Витория Гимарайнш1926
8 Эшторил1924
9 Фамаликан2024
10 Риу Аве1923
11 Морейренсе1923
12 Жил Висенте1922
13 Арока2022
14 Насьонал2019
15 АВС1918
16
Стыковая зона
Эштрела1917
17
Зона вылета
Фаренсе1915
18
Зона вылета
Боавишта2012

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