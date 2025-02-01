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Валенсия - Сельта 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
02 Февраля 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 22-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Валенсия
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Сельта, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Сельта
Виго
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
20ГваделупазщДимитри Фулкье
3ИспаниязщКристьян Москера
15ИспаниязщСесар Таррега
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
16ИспанияпзДиего Лопес
18ИспанияпзХосе Луис Вайя
8ИспанияпзХави Герра
10ПортугалияпзАндре Алмейда
22ИспаниянпЛуис Риоха
9ИспаниянпУго Дуро
13ИспанияврВисенте Гуайта
32ИспаниязщХави Родригес
2ШвециязщКарл Старфельт
24ИспаниязщКарлос Домингес
5ИспаниязщСерхио Каррейра
21СербиязщМихайло Ристич
8ИспанияпзФран Бельтран
6ГвинеяпзИлаш Мориба
19ШвецияпзУиллот Сведберг
18ИспаниянпПабло Дуран
7ИспаниянпБорха Иглесиас
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
ИспанияКлаудио Хиральдес
История личных встреч
23.08.2024Испания — Примера2-й турСельта3 : 1Валенсия
26.05.2024Испания - Примера38-й турСельта2 : 2Валенсия
17.01.2024Кубок Испании1/8 финалаВаленсия1 : 3Сельта
25.11.2023Испания - Примера14-й турВаленсия0 : 0Сельта
14.05.2023Испания - Примера34-й турСельта1 : 2Валенсия
17.09.2022Испания - Примера6-й турВаленсия3 : 0Сельта
21.05.2022Испания - Примера38-й турВаленсия2 : 0Сельта
05.12.2021Испания - Примера16-й турСельта1 : 2Валенсия
20.02.2021Испания - Примера24-й турВаленсия2 : 0Сельта
19.09.2020Испания - Примера2-й турСельта2 : 1Валенсия
26.01.2025Испания — Примера21-й тур7 : 1Валенсия
19.01.2025Испания — Примера20-й турВаленсия1 : 0
14.01.2025Кубок Испании1/8 финала0 : 2Валенсия
11.01.2025Испания — Примера19-й тур1 : 1Валенсия
07.01.2025Кубок Испании1/16 финала0 : 2Валенсия
27.01.2025Испания — Примера21-й тур1 : 1Сельта
19.01.2025Испания — Примера20-й турСельта1 : 2
16.01.2025Кубок Испании1/8 финала5 : 2 ДВСельта
10.01.2025Испания — Примера19-й тур2 : 1Сельта
05.01.2025Кубок Испании1/16 финала2 : 3Сельта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2149
2
Лига чемпионов
Атлетико М2145
3
Лига чемпионов
Барселона2142
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2140
5
Лига Европы
Вильярреал2237
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2232
7 Мальорка2130
8 Реал Сосьедад2128
9 Севилья2228
10 Жирона2128
11 Бетис2128
12 Осасуна2127
13 Сельта2125
14 Хетафе2224
15 Леганес2223
16 Лас-Пальмас2123
17 Алавес2121
18
Зона вылета
Эспаньол2120
19
Зона вылета
Валенсия2116
20
Зона вылета
Вальядолид2215

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