Валенсия - Сельта 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
02 Февраля 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 22-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Сельта, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Сельта
Виго
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|15
|зщ
|Сесар Таррега
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|16
|пз
|Диего Лопес
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|8
|пз
|Хави Герра
|10
|пз
|Андре Алмейда
|22
|нп
|Луис Риоха
|9
|нп
|Уго Дуро
|13
|вр
|Висенте Гуайта
|32
|зщ
|Хави Родригес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|24
|зщ
|Карлос Домингес
|5
|зщ
|Серхио Каррейра
|21
|зщ
|Михайло Ристич
|8
|пз
|Фран Бельтран
|6
|пз
|Илаш Мориба
|19
|пз
|Уиллот Сведберг
|18
|нп
|Пабло Дуран
|7
|нп
|Борха Иглесиас
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Клаудио Хиральдес
История личных встреч
|23.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 1
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|17.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 3
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 0
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 2
|17.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 0
|21.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 0
|05.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 2
|20.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 0
|19.09.2020
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 1
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|7 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 0
|14.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|07.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 2
|27.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 2
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 2 ДВ
|10.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|05.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|21
|45
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|21
|42
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|21
|40
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|22
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|22
|32
|7
|Мальорка
|21
|30
|8
|Реал Сосьедад
|21
|28
|9
|Севилья
|22
|28
|10
|Жирона
|21
|28
|11
|Бетис
|21
|28
|12
|Осасуна
|21
|27
|13
|Сельта
|21
|25
|14
|Хетафе
|22
|24
|15
|Леганес
|22
|23
|16
|Лас-Пальмас
|21
|23
|17
|Алавес
|21
|21
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|21
|20
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|21
|16
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|22
|15