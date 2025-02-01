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Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
02 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кристал Пэлас
Лондон
24 Камерун вр Андре Онана
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
5 Англия зщ Гарри Магуайр
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
20 Португалия зщ Диогу Дало
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
11 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
1 Англия вр Дин Хендерсон
26 США зщ Крис Ричардс
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
12 Колумбия зщ Даниэль Муньос
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
19 Англия пз Уилл Хьюз
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
18 Япония пз Даити Камада
7 Сенегал нп Исмаила Сарр
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Кристал Пэлас0 : 0Манчестер Юнайтед
06.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Кристал Пэлас4 : 0Манчестер Юнайтед
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1Кристал Пэлас
26.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Манчестер Юнайтед3 : 0Кристал Пэлас
04.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Кристал Пэлас
18.01.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Кристал Пэлас1 : 1Манчестер Юнайтед
19.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед3 : 1Кристал Пэлас
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Кристал Пэлас1 : 0Манчестер Юнайтед
05.12.2021 Англия - Премьер-лига 15-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
03.03.2021 Англия - Премьер-лига 29-й тур Кристал Пэлас0 : 0Манчестер Юнайтед
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 0 : 2Манчестер Юнайтед
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 0 : 1Манчестер Юнайтед
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Манчестер Юнайтед1 : 3
16.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Манчестер Юнайтед3 : 1
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Кристал Пэлас1 : 2
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур 0 : 2Кристал Пэлас
15.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур 0 : 2Кристал Пэлас
12.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Кристал Пэлас1 : 0
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Кристал Пэлас1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2356
2
Лига чемпионов
Арсенал2347
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2447
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2341
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2441
6 Челси2340
7 Борнмут2440
8 Астон Вилла2337
9 Фулхэм2436
10 Брайтон энд Хоув Альбион2434
11 Брентфорд2331
12 Манчестер Юнайтед2329
13 Кристал Пэлас2327
14 Вест Хэм Юнайтед2327
15 Эвертон2326
16 Тоттенхэм Хотспур2324
17 Лестер Сити2417
18
Зона вылета
Вулверхэмптон2316
19
Зона вылета
Ипсвич Таун2416
20
Зона вылета
Саутгемптон249

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