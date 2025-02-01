Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
02 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кристал Пэлас
Лондон
|24
|вр
|Андре Онана
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|20
|зщ
|Диогу Дало
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|16
|нп
|Амад Диалло
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|18
|пз
|Даити Камада
|7
|нп
|Исмаила Сарр
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|06.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 0
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|18.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|19.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|05.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|03.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 3
|16.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 1
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|12.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|23
|56
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|23
|47
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|24
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|23
|41
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|41
|6
|Челси
|23
|40
|7
|Борнмут
|24
|40
|8
|Астон Вилла
|23
|37
|9
|Фулхэм
|24
|36
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|24
|34
|11
|Брентфорд
|23
|31
|12
|Манчестер Юнайтед
|23
|29
|13
|Кристал Пэлас
|23
|27
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|27
|15
|Эвертон
|23
|26
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|23
|24
|17
|Лестер Сити
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|23
|16
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|24
|16
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|24
|9