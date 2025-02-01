01:05 ()
Онлайн трансляции
Суббота 01 февраля
Воскресенье 02 февраля
Свернуть список

Спортинг - Фаренсе 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
02 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 20-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Спортинг
Фаренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Фаренсе, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Фаренсе
Фару
24 Португалия вр Руй Силва
22 Испания зщ Иван Фреснеда
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
42 Дания пз Мортен Юльманн
52 Португалия пз Жоау Симойнш
23 Португалия пз Дэниел Браганса
57 Португалия пз Жеовани Кенда
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
19 Дания нп Конрад Хардер
33 Португалия вр Рикарду Велью
3 Испания зщ Марко Морено
4 Португалия зщ Artur Jorge
5 Португалия зщ Томаш Рибейру
28 Бразилия зщ Pastor
21 Португалия пз Филипе Суареш
93 Португалия пз Miguel Menino
2 Бразилия нп Пауло де Алмейда
7 Португалия нп Элвеш Бальде
9 Португалия нп Тумане
77 Португалия нп Марко Матьяш
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
23.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Фаренсе0 : 5Спортинг
03.03.2024 Португалия — Примейра 24-й тур Спортинг3 : 2Фаренсе
30.09.2023 Португалия — Примейра 7-й тур Фаренсе2 : 3Спортинг
30.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа B. 1-й тур Спортинг6 : 0Фаренсе
16.04.2021 Португалия - Примейра 27-й тур Фаренсе0 : 1Спортинг
19.12.2020 Португалия - Примейра 10-й тур Спортинг1 : 0Фаренсе
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Спортинг1 : 1
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Спортинг2 : 0
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 2 : 1Спортинг
18.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 0 : 3Спортинг
11.01.2025 Португалия — Кубок лиги Финал Спортинг1 : 1 6 : 7
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Фаренсе1 : 2
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 0 : 0Фаренсе
14.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Фаренсе1 : 3
05.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур 0 : 0Фаренсе
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Фаренсе2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1947
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1941
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1941
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1937
5 Санта-Клара2035
6 Каза Пия2030
7 Витория Гимарайнш1926
8 Эшторил1924
9 Фамаликан2024
10 Риу Аве1923
11 Морейренсе1923
12 Жил Висенте1922
13 Арока2022
14 Насьонал2019
15 АВС1918
16
Стыковая зона
Эштрела1917
17
Зона вылета
Фаренсе1915
18
Зона вылета
Боавишта2012

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close