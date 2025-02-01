Спортинг - Фаренсе 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
02 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 20-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Фаренсе, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Фаренсе
Фару
|24
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|52
|пз
|Жоау Симойнш
|23
|пз
|Дэниел Браганса
|57
|пз
|Жеовани Кенда
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|19
|нп
|Конрад Хардер
|33
|вр
|Рикарду Велью
|3
|зщ
|Марко Морено
|4
|зщ
|Artur Jorge
|5
|зщ
|Томаш Рибейру
|28
|зщ
|Pastor
|21
|пз
|Филипе Суареш
|93
|пз
|Miguel Menino
|2
|нп
|Пауло де Алмейда
|7
|нп
|Элвеш Бальде
|9
|нп
|Тумане
|77
|нп
|Марко Матьяш
Главные тренеры
|Руй Боржеш
История личных встреч
|23.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 5
|03.03.2024
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|3 : 2
|30.09.2023
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 3
|30.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 1-й тур
|6 : 0
|16.04.2021
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|2 : 0
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 3
|11.01.2025
|Португалия — Кубок лиги
|Финал
|1 : 1 6 : 7
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 2
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 0
|14.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 3
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|0 : 0
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|19
|47
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|19
|41
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|19
|41
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|19
|37
|5
|Санта-Клара
|20
|35
|6
|Каза Пия
|20
|30
|7
|Витория Гимарайнш
|19
|26
|8
|Эшторил
|19
|24
|9
|Фамаликан
|20
|24
|10
|Риу Аве
|19
|23
|11
|Морейренсе
|19
|23
|12
|Жил Висенте
|19
|22
|13
|Арока
|20
|22
|14
|Насьонал
|20
|19
|15
|АВС
|19
|18
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|19
|17
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|19
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|20
|12