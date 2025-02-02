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Рома - Наполи 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
02 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 23-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Рома
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Наполи, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Наполи
Неаполь
99СербияврМиле Свилар
23ИталиязщДжанлука Манчини
15ГерманиязщМатс Хуммельс
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
3Испаниязщ Анхелиньо
17ФранцияпзМану Коне
4ИталияпзБриан Кристанте
61ИталияпзНикколо Писилли
56БельгиянпАлексис Салемакерс
21АргентинанпПауло Дибала
11УкраинанпАртём Довбик
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
5БразилиязщЖуан Жесус
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
7БразилияпзДавид Нерес
21ИталиянпМаттео Политано
11БельгиянпРомелу Лукаку
Главные тренеры
ИталияКлаудио Раньери
ИталияАнтонио Конте
История личных встреч
24.11.2024Италия — Серия А13-й турНаполи1 : 0Рома
28.04.2024Италия - Серия А34-й турНаполи2 : 2Рома
23.12.2023Италия - Серия А17-й турРома2 : 0Наполи
29.01.2023Италия - Серия АСерия А. 20-й турНаполи2 : 1Рома
23.10.2022Италия - Серия АСерия А. 11-й турРома0 : 1Наполи
18.04.2022Италия - Серия А33-й турНаполи1 : 1Рома
24.10.2021Италия - Серия А9-й турРома0 : 0Наполи
21.03.2021Италия - Серия А28-й турРома0 : 2Наполи
29.11.2020Италия - Серия А9-й турНаполи4 : 0Рома
05.07.2020Италия - Серия А30-й турНаполи2 : 1Рома
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турРома2 : 0
26.01.2025Италия — Серия А22-й тур1 : 2Рома
23.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й тур1 : 0Рома
17.01.2025Италия — Серия А21-й турРома3 : 1
12.01.2025Италия — Серия А20-й тур2 : 2Рома
25.01.2025Италия — Серия А22-й турНаполи2 : 1
18.01.2025Италия — Серия А21-й тур2 : 3Наполи
12.01.2025Италия — Серия А20-й турНаполи2 : 0
04.01.2025Италия — Серия А19-й тур0 : 3Наполи
29.12.2024Италия — Серия А18-й турНаполи1 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Серии A: «Рома» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2253
2
Лига чемпионов
Интер М2150
3
Лига чемпионов
Аталанта2347
4
Лига чемпионов
Лацио2239
5
Лига Европы
Ювентус2237
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2136
7 Милан2134
8 Болонья2134
9 Рома2230
10 Удинезе2329
11 Торино2327
12 Дженоа2226
13 Лечче2323
14 Верона2323
15 Комо2222
16 Эмполи2221
17 Кальяри2221
18
Зона вылета
Парма2320
19
Зона вылета
Венеция2316
20
Зона вылета
Монца2313

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