Рома - Наполи 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
02 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 23-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Наполи, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Наполи
Неаполь
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|3
|зщ
|Анхелиньо
|17
|пз
|Ману Коне
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|61
|пз
|Никколо Писилли
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|21
|нп
|Пауло Дибала
|11
|нп
|Артём Довбик
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|7
|пз
|Давид Нерес
|21
|нп
|Маттео Политано
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Антонио Конте
История личных встреч
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|29.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|2 : 1
|23.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|0 : 1
|18.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 2
|29.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|4 : 0
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 0
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|17.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|2 : 3
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 0
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Серии A: «Рома» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|22
|53
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|21
|50
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|23
|47
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|22
|39
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|22
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|21
|36
|7
|Милан
|21
|34
|8
|Болонья
|21
|34
|9
|Рома
|22
|30
|10
|Удинезе
|23
|29
|11
|Торино
|23
|27
|12
|Дженоа
|22
|26
|13
|Лечче
|23
|23
|14
|Верона
|23
|23
|15
|Комо
|22
|22
|16
|Эмполи
|22
|21
|17
|Кальяри
|22
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|23
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|23
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|23
|13