Ювентус - Эмполи 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
02 Февраля 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 23-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Эмполи, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Эмполи
Эмполи
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|2
|зщ
|Алберту Байо
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|26
|пз
|Дуглас Луис
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|11
|нп
|Николас Гонсалес
|20
|нп
|Рандаль Коло Муани
|23
|вр
|Девис Васкес
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|22
|зщ
|Маттиа Де Шильо
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|6
|пз
|Лиам Хендерсон
|93
|пз
|Юссеф Мале
|10
|пз
|Якопо Фаццини
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|27.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|22.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|4 : 1
|21.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|4 : 0
|26.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 3
|28.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|30.03.2019
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|27.10.2018
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|25.02.2017
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 0
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|14.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 3
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|22
|53
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|21
|50
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|23
|47
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|22
|39
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|22
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|21
|36
|7
|Милан
|21
|34
|8
|Болонья
|21
|34
|9
|Рома
|22
|30
|10
|Удинезе
|23
|29
|11
|Торино
|23
|27
|12
|Дженоа
|22
|26
|13
|Лечче
|23
|23
|14
|Верона
|23
|23
|15
|Комо
|22
|22
|16
|Эмполи
|22
|21
|17
|Кальяри
|22
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|23
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|23
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|23
|13