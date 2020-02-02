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Ювентус - Эмполи 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
02 Февраля 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 23-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Ювентус
Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Эмполи, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Эмполи
Эмполи
29ИталияврМикеле Ди Грегорио
2ПортугалиязщАлберту Байо
4ИталиязщФедерико Гатти
5ИталияпзМануэль Локателли
16СШАпзУэстон Маккенни
26БразилияпзДуглас Луис
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
8НидерландыпзТён Копмейнерс
10ТурциянпКенан Йылдыз
11АргентинанпНиколас Гонсалес
20ФранциянпРандаль Коло Муани
23КолумбияврДевис Васкес
2ГрузиязщСаба Гогличидзе
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
22ИталиязщМаттиа Де Шильо
13Новая ЗеландиязщЛиберато Кэкачей
6ШотландияпзЛиам Хендерсон
93МароккопзЮссеф Мале
10ИталияпзЯкопо Фаццини
11ГананпЭммануэль Гьяси
99ИталиянпСебастьяно Эспозито
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
Главные тренеры
ИталияТьяго Мотта
ИталияРоберто Д'Аверса
История личных встреч
14.09.2024Италия — Серия А4-й турЭмполи0 : 0Ювентус
27.01.2024Италия - Серия А22-й турЮвентус1 : 1Эмполи
03.09.2023Италия - Серия А3-й турЭмполи0 : 2Ювентус
22.05.2023Италия - Серия АСерия А. 36-й турЭмполи4 : 1Ювентус
21.10.2022Италия - Серия АСерия А. 11-й турЮвентус4 : 0Эмполи
26.02.2022Италия - Серия А27-й турЭмполи2 : 3Ювентус
28.08.2021Италия - Серия А2-й турЮвентус0 : 1Эмполи
30.03.2019Италия - Серия А29-й турЮвентус1 : 0Эмполи
27.10.2018Италия - Серия А10-й турЭмполи1 : 2Ювентус
25.02.2017Италия - Серия А26-й турЮвентус2 : 0Эмполи
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турЮвентус0 : 2
25.01.2025Италия — Серия А22-й тур2 : 1Ювентус
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур0 : 0Ювентус
18.01.2025Италия — Серия А21-й турЮвентус2 : 0
14.01.2025Италия — Серия А19-й тур1 : 1Ювентус
25.01.2025Италия — Серия А22-й турЭмполи1 : 1
19.01.2025Италия — Серия А21-й тур3 : 1Эмполи
11.01.2025Италия — Серия А20-й турЭмполи1 : 3
04.01.2025Италия — Серия А19-й тур1 : 1Эмполи
28.12.2024Италия — Серия А18-й турЭмполи1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2253
2
Лига чемпионов
Интер М2150
3
Лига чемпионов
Аталанта2347
4
Лига чемпионов
Лацио2239
5
Лига Европы
Ювентус2237
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2136
7 Милан2134
8 Болонья2134
9 Рома2230
10 Удинезе2329
11 Торино2327
12 Дженоа2226
13 Лечче2323
14 Верона2323
15 Комо2222
16 Эмполи2221
17 Кальяри2221
18
Зона вылета
Парма2320
19
Зона вылета
Венеция2316
20
Зона вылета
Монца2313

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