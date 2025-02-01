Байер - Хоффенхайм 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
02 Февраля 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 20-й тур
Главный судья: Робин Браун (Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Хоффенхайм, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|19
|пз
|Нейтан Телла
|10
|пз
|Флориан Вирц
|14
|нп
|Патрик Шик
|37
|вр
|Лука Филипп
|35
|зщ
|Артур Шавес
|2
|зщ
|Робин Гранач
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|19
|зщ
|Давид Юрасек
|8
|пз
|Деннис Гайгер
|20
|пз
|Финн Оле Беккер
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|7
|пз
|Том Бишоф
|23
|нп
|Адам Гложек
|53
|нп
|Эренджан Ярдымджи
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 4
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|11.02.2023
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|20.08.2022
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 3
|07.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 4
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|12.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|13.12.2020
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 1
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 0
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 4
|26.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 3
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 3
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|20
|51
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|19
|42
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|19
|37
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|20
|32
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|19
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|20
|31
|7
|Боруссия М
|20
|30
|8
|Вердер
|20
|30
|9
|Фрайбург
|20
|30
|10
|Боруссия Д
|20
|29
|11
|Вольфсбург
|19
|28
|12
|Аугсбург
|20
|26
|13
|Санкт-Паули
|20
|21
|14
|Унион
|19
|20
|15
|Хоффенхайм
|19
|18
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|20
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|20
|12
| 18
Зона вылета
|Бохум
|20
|10