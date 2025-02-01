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Байер - Хоффенхайм 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
02 Февраля 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 20-й тур
Главный судья: Робин Браун (Германия);
Байер
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Хоффенхайм, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Хоффенхайм
Зинсхайм
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
4 Германия зщ Жонатан Та
3 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
34 Швейцария пз Гранит Джака
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
19 Нигерия пз Нейтан Телла
10 Германия пз Флориан Вирц
14 Чехия нп Патрик Шик
37 Германия вр Лука Филипп
35 Бразилия зщ Артур Шавес
2 Чехия зщ Робин Гранач
25 Нигерия зщ Кевин Акпогума
19 Чехия зщ Давид Юрасек
8 Германия пз Деннис Гайгер
20 Германия пз Финн Оле Беккер
27 Хорватия пз Андрей Крамарич
7 Германия пз Том Бишоф
23 Чехия нп Адам Гложек
53 Турция нп Эренджан Ярдымджи
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Австрия Кристиан Ильцер
История личных встреч
14.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур Хоффенхайм1 : 4Байер
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Байер2 : 1Хоффенхайм
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Хоффенхайм2 : 3Байер
11.02.2023 Германия - Бундеслига 20-й тур Хоффенхайм1 : 3Байер
20.08.2022 Германия - Бундеслига 3-й тур Байер0 : 3Хоффенхайм
07.05.2022 Германия - Бундеслига 33-й тур Хоффенхайм2 : 4Байер
15.12.2021 Германия - Бундеслига 16-й тур Байер2 : 2Хоффенхайм
12.04.2021 Германия - Бундеслига 28-й тур Хоффенхайм0 : 0Байер
13.12.2020 Германия - Бундеслига 11-й тур Байер4 : 1Хоффенхайм
01.02.2020 Германия - Бундеслига 20-й тур Хоффенхайм2 : 1Байер
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Байер2 : 0
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 2 : 2Байер
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 2 : 1Байер
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Байер3 : 1
14.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Байер1 : 0
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 3 : 4Хоффенхайм
26.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Хоффенхайм2 : 2
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Хоффенхайм2 : 3
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур 1 : 3Хоффенхайм
15.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур 5 : 0Хоффенхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2051
2
Лига чемпионов
Байер1942
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1937
4
Лига чемпионов
Штутгарт2032
5
Лига Европы
РБ Лейпциг1932
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц2031
7 Боруссия М2030
8 Вердер2030
9 Фрайбург2030
10 Боруссия Д2029
11 Вольфсбург1928
12 Аугсбург2026
13 Санкт-Паули2021
14 Унион1920
15 Хоффенхайм1918
16
Стыковая зона
Хайденхайм2014
17
Зона вылета
Хольштайн2012
18
Зона вылета
Бохум2010

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