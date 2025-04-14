«Манчестер Юнайтед» хочет купить одного из лидеров «Лиона»

Дата публикации: 14-04-2025 01:07

«МЮ» активно работает над тем, чтобы усилить свои ряды Райаном Шерки из «Лиона».



Как сообщается на страницах издания «The Mirror», боссы «манкунианцев» готовы выложить за одного из ключевых игроков французского клуба 20 000 000 фунтов (порядка € 23 млн).



Отмечается, что помимо «Юнайтед» за прогрессом 21-летнего исполнителя следят «Ливерпуль» и «ПСЖ».



Шерки – выпускник академии «Лиона». В сезоне-24/25 на его счету 37 встреч во всех турнирах с 10 забитыми мячами и 18 результативными пасами.



Действующий трудовой договор крайнего нападающего с «ткачами» истекает в 2026 году. Эксперты «Трансфермаркт» оценивают француза в 35 миллионов евро.