Футболист «Хоффенхайма» рассматривается как возможная замена Гарри Кейна в «Баварии»

Дата публикации: 28-10-2025 01:05

Мюнхенская «Бавария» проявляет живой интерес к молодому форварду «Хоффенхайма» и сборной Косова Фиснику Аслани, которому недавно исполнилось 23 года. Согласно информации от известного инсайдера и журналиста Флориана Плеттенберга, опубликованной в социальной сети Х, немецкий клуб рассматривает возможность приобретения игрока на замену Гарри Кейна, начиная с сезона 2026/2027.

По сведениям источника, в Мюнхене всерьёз оценили футбольные качества Аслани и внесли его имя в ближайший трансферный шорт-лист на будущие сезоны. Чиновники и тренерский штаб «Баварии» высоко оценивают прогресс молодого косовского нападающего, отмечая его технику, результативность и умение открываться под передачу. Руководство уверено, что его потенциал позволит усилить атакующую линию немецкого гранда в перспективе.

Ожидается, что уже следующим летом Аслани может покинуть «Хоффенхайм». Им интересуются не только мюнхенцы – в гонку за талантливым форвардом включились «Барселона» и ряд других топ-клубов Европы, активно следящих за его успехами. В текущем сезоне Фисник Аслани продемонстрировал впечатляющую форму: за девять матчей в составе «Хоффенхайма» он отличился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами, привлекая внимание скаутов ведущих европейских клубов.