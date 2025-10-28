Поступок сборной Украины вызвал гнев Жозе Моуриньо

Дата публикации: 28-10-2025 01:27

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо выразил яркое недовольство действиями сборной Украины по футболу.

Полузащитник «орлов» Георгий Судаков получил травму в недавнем поединке против сборной Исландии. После инцидента Моуриньо немедленно связался с игроком, чтобы узнать о его состоянии. Тренер поинтересовался, когда же футболист сможет пройти медицинское обследование, на что Георгий ответил: «Послезавтра».

Такой ответ вызвал у португальского наставника сильное удивление и даже шок. Моуриньо через руководство клуба настоял на немедленном возвращении Судакова в Лиссабон, где футболист в итоге прошёл необходимые медицинские процедуры уже в Португалии.

В свою очередь представители Украинской ассоциации футбола пояснили, что в Исландии в тот момент медицина не функционировала из-за вечернего времени пятницы. Изначально планировалось, что Георгий пройдёт обследование во время следующей игры сборной, которая должна была состояться в Азербайджане.

Таким образом, ситуация вызвала определённый резонанс: клуб и национальная команда оказались в противоречии по организации лечения игрока, что повлияло на скорость и качество медицинской помощи. Жозе Моуриньо подчеркнул важность быстрого реагирования в подобных случаях для сохранения здоровья футболистов и их готовности к выступлениям на высоком уровне.