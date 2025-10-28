Уэйн Руни: Беллингем обязательно должен поехать на чемпионат мира-2026 в составе сборной Англии

Дата публикации: 28-10-2025 01:16

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и англии Уэйн Руни высказал своё мнение о значимости молодого полузащитника «Реала» Джуда Беллингема для сборной Англии. По мнению Руни, Джуд занимает важнейшее место в национальной команде и его присутствие на предстоящем чемпионате мира абсолютно необходимо.

«Я слышал множество споров на тему, стоит ли вызывать Беллингема в сборную для участия на чемпионате мира, — сказал Руни в интервью BBC. — Однако, на мой взгляд, он обязательно должен быть там, тут не может быть никаких сомнений. Если у команды есть цель — Беллингем тот человек, который поможет её достичь. В сборной Англии должны играть футболисты, способные проявить себя в самые важные моменты, и Джуд один из них. Нам нужны игроки, которые могут решать исход матчей, и он способен это делать».

Ранее национальная команда Англии, получившая прозвище «три льва», уверенно обеспечила себе досрочный выход на чемпионат мира 2026 года. Подопечные тренерского штаба заняли первое место в своей отборочной группе K, соперничая с командами Албании, Сербии, Латвии и Андорры, не оставив соперникам ни единого шанса.

Таким образом, Англия подходит к турниру с сильным составом и большими амбициями, а Джуд Беллингем способен стать ключевой фигурой в их успехе на грядущем мировом первенстве.