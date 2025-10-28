У Ярмоленко возникли трудности перед игрой с Шахтером

Дата публикации: 28-10-2025 01:24

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский поделился подробностями о текущих кадровых сложностях в команде перед предстоящим матчем с «Шахтером».

«На данный момент у нас весьма непростая ситуация с травмами. Тымчик смог присоединиться к тренировкам с основой всего два раза, а Ярмоленко, перенесший недавнюю болезнь, всё ещё страдает от кашля. Мы с нетерпением ждём возвращения в состав таких ключевых игроков, как Шапаренко, Торрес и Дубинчак. Несмотря на эти трудности, команда настроена бороться как за себя, так и за тех, кто пока не может выходить на поле», — рассказал Шовковский.

Матч Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером» состоится в среду, 29 октября.

Напомним, что 26 октября в рамках 10-го тура Украинской Премьер-лиги «Динамо» на домашнем стадионе имени В. Лобановского уверенно обыграло «Кривбасс» со счётом 4:0.