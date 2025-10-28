Рома озвучила стоимость Довбика - за игроком охотятся участник Лиги чемпионов и легендарный клуб

Дата публикации: 28-10-2025 01:26

Украинский нападающий Артем Довбик привлёк внимание ряда известных европейских клубов, которые всерьёз рассматривают возможность его трансфера.

По данным источников, интерес к украинскому форварду проявляют сразу несколько команд: участник Лиги чемпионов «Аталанта», один из лидеров итальянской Серии А – «Милан», а также английский «Борнмут», недавно продавший украинского защитника Илью Забарного.

За сезон, в котором Довбик отметился 16 забитыми мячами, руководство римского клуба готово отпустить игрока примерно за 27 миллионов евро.

Отмечается, что на данный момент официальных предложений по трансферу не поступало, однако за ситуацией внимательно следят клубы из немецкой Бундеслиги и английской Премьер-лиги.

Ранее сам Артем Довбик, выступающий за римскую «Рому», поделился, как у него завязалась крепкая дружба с бывшим нападающим команды Эдином Джеко, который сейчас играет за «Фиорентину». Эта дружба оказала положительное влияние на адаптацию украинского форварда в новой команде и помогла ему лучше понять требования итальянского чемпионата.