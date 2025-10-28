«Ювентус» ведёт переговоры со Спаллетти по условиям контракта

Дата публикации: 28-10-2025 01:14

Между клубом «Ювентус» и известным итальянским специалистом Лучано Спаллетти продолжаются активные переговоры. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном ресурсе, стороны детально обсуждают все нюансы будущего сотрудничества и контрактные вопросы.

Руководство «бьянконери» уже сделало Спаллетти конкретное предложение: соглашение рассчитано до июня 2026 года и предусматривает автоматическое продление ещё на сезон, если команда сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов. Спаллетти готов принять эти условия — для него это отличная возможность вернуться в элиту итальянского футбола и доказать свой высокий класс после непростого периода во главе сборной Италии, где ему так и не удалось добиться поставленных целей. Осталось лишь согласовать финансовую составляющую, после чего, по сути, все формальности для его возвращения в Серию А будут завершены.

В послужном списке 65-летнего тренера значатся работы в престижных клубах: «Рома», «Зенит», «Интер», «Наполи», а также главный пост в национальной сборной Италии, что придаёт предстоящему назначению особую значимость для поклонников футбола.