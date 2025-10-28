06:16 ()
Лечче - Наполи 28 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-10-2025 19:30
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
28 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Лечче
Наполи

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Наполи, которое состоится 28 Октября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Наполи
Неаполь
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Португалия зщ Данилу Вейга
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
44 Португалия зщ Тьягу Габриэл
25 Италия зщ Антонино Галло
14 Исландия пз Торир Йоханн Хельгасон
20 Албания пз Юльбер Рамадани
10 Албания пз Медон Бериша
50 Аргентина нп Сантьяго Пьеротти
9 Сербия нп Никола Штулич
7 Испания нп Тете Моренте
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
6 Шотландия пз Билли Гилмор
99 Камерун пз Франк Ангисса
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
21 Италия нп Маттео Политано
20 Северная Македония нп Элиф Элмас
27 Италия нп Лоренцо Лукка
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Италия Антонио Конте
История личных встреч
03.05.2025 Италия — Серия А 35-й тур Лечче0 : 1Наполи
26.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Наполи1 : 0Лечче
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Наполи0 : 0Лечче
30.09.2023 Италия - Серия А 7-й тур Лечче0 : 4Наполи
07.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 29-й тур Лечче1 : 2Наполи
31.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 4-й тур Наполи1 : 1Лечче
09.02.2020 Италия - Серия А 23-й тур Наполи2 : 3Лечче
22.09.2019 Италия - Серия А 4-й тур Лечче1 : 4Наполи
25.04.2012 Италия - Серия А 33-й тур Лечче0 : 2Наполи
03.12.2011 Италия - Серия А 14-й тур Наполи4 : 2Лечче
25.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур 3 : 2Лечче
18.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Лечче0 : 0
04.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур 0 : 1Лечче
28.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур Лечче2 : 2
23.09.2025 Кубок Италии 1/16 финала 3 : 0Лечче
25.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур Наполи3 : 1
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 6 : 2Наполи
18.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур 1 : 0Наполи
05.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур Наполи2 : 1
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Наполи2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи818
2
Лига чемпионов
Рома818
3
Лига чемпионов
Милан817
4
Лига чемпионов
Интер М815
5
Лига Европы
Болонья814
6
Лига конференций
Комо813
7 Аталанта812
8 Ювентус812
9 Удинезе812
10 Лацио811
11 Торино811
12 Кремонезе811
13 Сассуоло810
14 Кальяри89
15 Парма87
16 Лечче86
17 Верона85
18
Зона вылета
Фиорентина84
19
Зона вылета
Пиза84
20
Зона вылета
Дженоа83

Отзывы и комментарии к матчу

