Лечче - Наполи 28 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-10-2025 19:30
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
28 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Наполи, которое состоится 28 Октября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Наполи
Неаполь
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|25
|зщ
|Антонино Галло
|14
|пз
|Торир Йоханн Хельгасон
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|10
|пз
|Медон Бериша
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|9
|нп
|Никола Штулич
|7
|нп
|Тете Моренте
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|6
|пз
|Билли Гилмор
|99
|пз
|Франк Ангисса
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|20
|нп
|Элиф Элмас
|27
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Антонио Конте
История личных встреч
|03.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|0 : 1
|26.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 0
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 4
|07.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|1 : 2
|31.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|1 : 1
|09.02.2020
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 3
|22.09.2019
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 4
|25.04.2012
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|03.12.2011
|Италия - Серия А
|14-й тур
|4 : 2
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 2
|23.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 0
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 1
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|6 : 2
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|8
|18
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|8
|18
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|8
|17
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Болонья
|8
|14
| 6
Лига конференций
|Комо
|8
|13
|7
|Аталанта
|8
|12
|8
|Ювентус
|8
|12
|9
|Удинезе
|8
|12
|10
|Лацио
|8
|11
|11
|Торино
|8
|11
|12
|Кремонезе
|8
|11
|13
|Сассуоло
|8
|10
|14
|Кальяри
|8
|9
|15
|Парма
|8
|7
|16
|Лечче
|8
|6
|17
|Верона
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|8
|4
| 19
Зона вылета
|Пиза
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|8
|3