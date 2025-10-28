«Манчестер Юнайтед» может продать Хойлунда «Наполи» в январе

Дата публикации: 28-10-2025 01:07

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с датским нападающим Расмусом Хойлундом уже в ближайшее зимнее трансферное окно. Эту новость публикует издание Mirror, отмечая, что основным претендентом на футболиста является «Наполи».

Согласно источнику, руководство «красных дьяволов» рассчитывает получить за молодого форварда не менее £38 млн (приблизительно €43 млн). Обсуждается также вариант аренды Хойлунда с правом последующего выкупа для итальянского клуба. Сумма выкупа может составить €44 млн, однако руководство «Манчестер Юнайтед» хотело бы провести полноценный трансфер как можно быстрее, не откладывая решение до конца сезона. Ожидается, что активные переговоры между клубами стартуют в ближайшие недели.

В текущем сезоне Расмус Хойлунд уже успел проявить себя как в клубе, так и в сборной Дании, забив восемь голов и сделав одну голевую передачу в двенадцати матчах. Его уверенная игра и высокие показатели не остались незамеченными на рынке трансферов. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость датского нападающего оценивается в €45 млн, что подтверждает высокий интерес к форварду со стороны крупных европейских клубов и оправдывает амбиции «Манчестер Юнайтед» на крупную сделку.