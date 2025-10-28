Арьен Роббен поделился наставлениями с молодым футболистом «Баварии» Ленартом Карлом

Дата публикации: 28-10-2025 01:08

Легендарный экс-полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен обратился с напутственными словами к молодому таланту своей бывшей команды — 17-летнему хавбеку Ленарту Карлу. Напомним, что в нынешнем сезоне Карл уже проявил себя, приняв участие в 11 матчах за основной состав, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей, что не осталось без внимания специалистов и болельщиков.

«Ленарт Карл заслуживает много похвал за свою игру, он невероятно талантлив, — подчеркнул Роббен в беседе с изданием Bild. — Но очень важно, чтобы он сумел использовать этот позитивный период во благо своей карьеры. Нужно развиваться каждый день, работать над собой и не останавливаться на достигнутом после удачного матча. Не стоит думать: „Я показал себя, теперь всё хорошо“. Требуется постоянный упорный труд и стремление к совершенству. Именно за счёт этого выдающиеся футболисты так долго остаются на самом высоком уровне. Достижение вершины — только начало. Главная задача — суметь удержаться на ней, сохранять форму и мотивацию, чтобы продолжать радовать болельщиков».