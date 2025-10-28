Мэтти Кэш подписал новый контракт с «Астон Виллой»

Дата публикации: 28-10-2025 01:10

Английский футбольный клуб «Астон Вилла» официально объявил о продлении контракта с одним из своих ключевых игроков — защитником Мэтти Кэшем. Информация об этом появилась на официальном сайте бирмингемской команды, подтвердив уверенность клуба в профессионализме и значимости футболиста для основного состава.

Согласно условиям нового соглашения, 26-летний Кэш останется в рядах «вилланов» до лета 2029 года, что позволяет ему стать частью долгосрочных амбиций клуба. Напомним, Кэш начинал свою карьеру в академиях «Уиком Уондерерс» и «Ноттингем Форест». Именно в «Ноттингеме» он дебютировал во взрослом футболе и совсем скоро сумел зарекомендовать себя как один из самых надёжных защитников, удостоившись звания лучшего игрока сезона 2019/2020.

В 2020 году Кэш перешёл в «Астон Виллу», где быстро стал важной фигурой обороны. За четыре сезона он сыграл 193 официальных матча, забил 12 голов и сделал 12 результативных передач. Уже через два года после перехода, по итогам сезона 2021/2022, Мэтти был признан лучшим футболистом «Астон Виллы». Продление контракта свидетельствует о доверии клуба и его стремлении достигать высоких спортивных результатов в будущем вместе с одним из лидеров команды.