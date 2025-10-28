Лотар Маттеус назвал голкипера, способного стать новым основным вратарём «Баварии» вместо Нойера

Дата публикации: 28-10-2025 01:10

Известный в прошлом полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус высказал своё мнение относительно будущего вратарской позиции мюнхенской «Баварии». В частности, легенда немецкого футбола обсудил вопрос возможной замены основного голкипера команды Мануэля Нойера молодым стражем ворот Йонасом Урбигом.

«В ближайшей игре Кубка Германии, которая состоится в среду в Кёльне, Йонас Урбиг вновь окажется в стартовом составе, – отметил Маттеус (1/16 финала Кубка Германии.). Недавно, когда команда встречалась с соперником в Мёнхенгладбахе, Йонасу уже удалось почувствовать атмосферу, которая будет царить и в предстоящем кубковом поединке против своего бывшего клуба.

На данный момент Йонас Урбиг справляется со своими обязанностями в «Баварии» достаточно хорошо, если не считать единственной ошибки, допущенной им в матче против «Униона» из Берлина (1:1 в прошлом сезоне.). Важно, что он находится рядом с опытным Мануэлем Нойером и имеет возможность многому научиться у него на тренировках. При условии прогрессирующего развития Урбиг вполне способен со временем стать достойным преемником Нойера. Также нельзя забывать и о Александре Нюбеле из «Штутгарта», ведь он пока что по-прежнему принадлежит «Баварии» и тоже рассматривается как возможная смена Мануэля. Вопрос только в том, как долго Нюбель будет ждать своей возможности», – приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

В нынешнем сезоне Йонас Урбиг успел провести за мюнхенский клуб два официальных матча, в которых пропустил два мяча. Игрок продолжает набирать опыт и совершенствовать свои навыки на высоком уровне.