Конфликт в Мадриде: Винисиус намерен сменить клуб из-за Хаби Алонсо

Дата публикации: 29-10-2025 12:57

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор всерьёз рассматривает возможность покинуть испанский чемпионат, если не будет получать стабильную игровую практику. Об этом сообщает The Touchline.

В матче Ла Лиги против «Барселоны» (2:1), состоявшемся 26 октября, главный тренер мадридского клуба Хаби Алонсо заменил Винисиуса во втором тайме, что вызвало неудовольствие со стороны футболиста.

Жуниор выразил недовольство поведением тренера, применив нецензурные выражения в его адрес после игры. Он обратился к своему агенту с просьбой начать поиск нового клуба, где он сможет получать регулярное игровое время и развиваться дальше.

Источники утверждают, что Винисиус не намерен подписывать новое соглашение с «Реалом», если позиция Алонсо по отношению к нему не изменится. Особенно футболист недоволен тем, что во многих матчах его чаще всего заменяют во втором тайме и ограничивают его возможности раскрыться на поле.

На данный момент текущий сезон для бразильца складывается достаточно успешно: он провёл 19 встреч во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 5 результативных передач, демонстрируя свой вклад в игру команды. Напомним, его контракт с «Реалом» рассчитан до июня 2027 года, однако ситуация с игровым временем может повлиять на дальнейшие планы Винисиуса.

Футболист, известный своей быстротой и техникой, стремится быть ключевой фигурой в составе и не готов довольствоваться ролью запасного. Он активно обсуждает варианты продолжения карьеры и рассматривает возможность смены клуба, чтобы найти команду, где смогут полностью оценить его потенциал и предоставить достаточное доверие на поле.