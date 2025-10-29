Шевченко и Буткевич вкладывают средства в развитие инновационного вида спорта в Украине

Дата публикации: 29-10-2025 12:58

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко и глава футбольного клуба «Полесье» Геннадий Буткевич активно способствуют развитию нового популярного вида спорта — паделя в Украине, сообщает портал «Экономическая правда».

В январе 2025 года на украинском рынке официально были зарегистрированы две компании: «A7 – Padel» и «Paddle Arsenal». Примечательно, что конечным бенефициаром обеих фирм является именно президент УАФ Андрей Шевченко, а непосредственным руководителем выступает его сестра Елена Шевченко. В феврале того же года была создана компания «A7 Padel Holding Ltd» в Великобритании. Андрей Шевченко подтвердил, что обладает в этой стране статусом резидента, что способствует международному развитию бренда.

«A7 Padel — это операционная структура, которая занимается не только управлением, но и всесторонним развитием паделя в Украине. Мы разрабатываем концепцию новых клубов, стандарты обслуживания, образовательные программы для игроков, а также форматы турниров различного уровня. Кроме того, A7 Padel — бренд, права на который принадлежат лично Андрею Шевченко. Британская компания стала важным звеном нашей международной стратегии, направленной на продвижение бренда и привлечение партнеров в европейском регионе», — объяснила Елена Шевченко.

Елена также сообщила, что первый падел-клуб компании под названием «A7 Padel Pechersk» планируется открыть 1 ноября в тестовом режиме. Клуб расположен на Кловском спуске в Киеве и станет первым специализированным объектом в рамках данного проекта.

Возглавляет спортивное подразделение клуба главный тренер Артем Яценко — победитель Кубка Украины и действующий игрок национальной сборной по паделю. Арендовать корт будет стоить около 1200 гривен за час, аренда ракеток обойдется в 150 гривен за час, а комплект из трех мячей — 50 гривен за час. Для удобства клиентов забронировать корт или занятия с тренером можно будет с помощью отдельного мобильного приложения.

Андрей Шевченко рассказал, что в ближайших планах стоит создание детской академии паделя, которая будет предоставлять часть времени для занятий бесплатно, особенно для детей из семей, пострадавших из-за войны на востоке Украины. Строительство кортов финансируется частными инвесторами, что позволяет быстро и эффективно масштабировать сеть при сохранении высокого уровня качества, добавили представители компании.

По словам Елены Шевченко, проект поддерживается четырьмя инвесторами, одним из которых является сам президент УАФ.

Согласно официальным реестрам, партнерами Андрея Шевченко в компании «Paddle Arsenal» являются Андрей Семенов и Ольга Василенко, каждый из которых владеет по 25%, а также Артем Стоянов с долей в 10%. Артем Стоянов – старший партнер и сооснователь юридической группы LCF, ранее он занимал пост заместителя председателя контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Украинской ассоциации футбола. Когда Шевченко был избран президентом УАФ в январе 2024 года, Стоянов вошел в новый состав исполкома организации, а в апреле 2025-го стал первым вице-президентом УАФ.

Еще одним активным инвестором в развитие паделя выступает BGV Group Management, принадлежащая Геннадию Буткевичу. На базе футбольного клуба «Полесье», которым руководит Буткевич, оборудован специальный корт для паделя. В сентябре прошлого года в селе Лесники под Киевом был официально открыт «Lisnyky Padel Club» с семью кортами. Этот клуб стал частью масштабного загородного комплекса Equides, включающего конный клуб, рестораны, отель, виллы, спа-центр и гольф-клуб.

Помимо этого, BGV Group в сотрудничестве с SAGA Development реализует строительство жилого комплекса Boston Creative House возле станции метро «Почайна» в Киеве, на крыше которого разместят дополнительные падел-корты, что значительно расширит возможности для занятий этим видом спорта в городе.