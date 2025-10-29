Манчестер Юнайтед стремится подписать 16-летнего шведского гениального футболиста

Дата публикации: 29-10-2025 13:00

«Манчестер Юнайтед» ведет активные переговоры о приобретении 16-летнего шведского форварда из АИК, Кевина Филлинга. Молодой и перспективный игрок уже принял участие в 7 матчах за основной состав своего нынешнего клуба, забив при этом два важных гола.

Журналист Sky Sports DE Флориан Плеттенберг сообщил, что переговоры между «Манчестер Юнайтед» и шведским клубом по поводу Филлинга носят «конкретный и целенаправленный характер». Рыночная стоимость форварда оценивается примерно в 3 миллиона евро. По данным инсайдера, трансфер может быть успешно завершён уже этой зимы, что позволит «красным дьяволам» усилить атакующую линию в ближайшее трансферное окно.

Напомним, что ранее поступала информация о том, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в аренде вингера дортмундской «Боруссии» Джоба Беллингема, что подчеркивает стремление клуба укрепить состав за счет молодых и перспективных игроков.

В текущем сезоне под руководством тренера Рубена Аморима команда уверенно выступает в Английской Премьер-лиге, занимая 6-е место в турнирной таблице после девяти сыгранных туров и набрав 16 очков. Клуб намерен продолжать борьбу за высокие позиции и улучшать результаты с помощью новых трансферов.