В футболе планируют внести изменения в правила, связанные с аутами, штрафными и использованием VAR

Дата публикации: 29-10-2025 13:05

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), отвечающий за установление и корректировку правил футбола, провел виртуальную встречу во вторник, 28 октября, чтобы обсудить возможные нововведения в футбольной игре.

Одной из ключевых задач, которые ставит перед собой IFAB, является внедрение временных ограничений для игроков, которые выполняют штрафные удары или вводят мяч из-за боковой линии. Цель этих изменений — предотвратить злоупотребления с затягиванием времени и тем самым улучшить динамику и зрелищность матчей.

Ранее введённые ограничения по времени, которые касаются вратарей при контроле мяча, получили положительные отзывы со стороны футбольного сообщества по всему миру. Исходя из успешного опыта, обсуждается возможность расширить подобные временные рамки также на штрафные удары, ауты и замены, что позволит еще больше ускорить темп игры и сократить простоев.

Кроме этого, планируется расширить роль системы видеоповторов VAR. Предлагается разрешить вмешательство VAR в случаях, когда игрок ошибочно получает вторую желтую карточку — решение, признанное необходимым для более справедливого судейства. Данное предложение будет тщательно рассмотрено на полном заседании IFAB, которое запланировано на январь 2026 года в ходе очных сборов участников Совета.

Таким образом, IFAB стремится не только сохранять традиции футбола, но и адаптировать правила под современные требования, делая игру более динамичной, справедливой и привлекательной для болельщиков по всему миру.