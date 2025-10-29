Барселона нашла новый способ заработка после отмены матча в Майами

Дата публикации: 29-10-2025 13:05

Руководство «Барселоны» близко к завершению переговоров по организации товарищеского матча, который планируется провести в Перу в декабре этого года.

Недавняя отмена встреча Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильяреалом» в Майами нанёс серьёзный удар по финансовому состоянию клуба: каталонцы потеряли примерно 6 миллионов евро. Помимо этого, «сине-гранатовые» приняли решение отказаться от проведения товарищеской игры в Ливии, которая должна была состояться 10 октября и могла принести клубу порядка 5 миллионов евро. Отказ был связан с вопросами безопасности и сохранением стабильности команды.

Как сообщает Mundo Deportivo, предстоящий товарищеский матч в Перу может обеспечить «Барселоне» доход в районе 7-8 миллионов евро, что существенно поможет в компенсации предыдущих финансовых потерь.

Президент клуба Жоан Лапорта недавно провёл встречу с главным тренером команды Ханси Фликом и спортивным директором Деку. Помимо моральной поддержки после неудачного Эль Класико, Лапорта сообщил им о потенциальном предложении сыграть в Перу, что может стать важным шагом в укреплении финансового положения и подготовке команды к предстоящим соревнованиям.

Таким образом, организация матча в Перу рассматривается как ключевой элемент стратегии «Барселоны» по восстановлению финансовой стабильности и укреплению позиций клуба на международной арене.