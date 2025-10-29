Полузащитник сборной Украины заявил, что не планирует возвращаться в «Динамо»

Дата публикации: 29-10-2025 13:12

Владислав Велетень, вингер житомирского футбольного клуба «Полесье» и сборной Украины, откровенно рассказал о своём отношении к возвращению в киевское «Динамо», команду, которую он покинул в августе 2021 года. По его словам, он не планирует возвращаться в столичный клуб, предпочитая развиваться именно в Житомире.

– Были ли предложения из «Динамо» после твоего перехода в «Колос» и «Полесье»? Звали ли тебя обратно?

– На самом деле, официальных предложений от «Динамо» не поступало, – отметил Велетень.

– А хотел бы ты вернуться в «Динамо»?

– Честно говоря, нет. Я очень доволен тем, что попал в «Полесье». В тот момент, когда появилось предложение от житомирского клуба, у меня было ещё несколько вариантов. Были звонки и приглашения от других команд.

Однако именно «Полесье» мне понравилось больше всего. Я хотел вернуться к тренерскому составу, с которым уже работал ранее, а футбольный мир достаточно тесен – люди хорошо знают друг друга. Также я слышал много положительного о президенте клуба – порядочном человеке, что сыграло значительную роль в моём выборе, – поделился футболист.

В текущем сезоне 23-летний вингер принял участие в 11 матчах на всех уровнях, забив три гола и сделав две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2029 года, что говорит о длительных планах сотрудничества между игроком и клубом.