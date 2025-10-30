«Ливерпуль» потерпел рекордное количество поражений среди клубов топ-5 европейских лиг с конца сентября

Дата публикации: 30-10-2025 02:55

Футбольный клуб «Ливерпуль» переживает сложный период и продолжает огорчать своих болельщиков. На собственном поле команда потерпела очередное поражение — в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги мерсисайдцы уступили «Кристал Пэлас» со счётом 0:3. Это поражение стало уже шестым для «красных» в последних семи встречах, что говорит о серьёзном игровом кризисе.

Статистика Opta Sport свидетельствует о том, что с 27 сентября «Ливерпуль» проиграл больше матчей во всех соревнованиях, чем любая другая команда из топ-5 европейских лиг. За этот непростой отрезок клуб потерпел четыре подряд поражения в рамках АПЛ — от «Кристал Пэлас» (1:2), «Челси» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Брентфорда» (2:3). Кроме того, команда завершила своё выступление в Кубке английской лиги, а во втором туре Лиги чемпионов уступила «Галатасараю» со счётом 0:1.

Во всем этом череде неудач единственной светлой полосой для «Ливерпуля» стала убедительная победа в матче третьего тура Лиги чемпионов против «Айнтрахта» — со счётом 5:1. Однако в целом команда сейчас переживает один из самых неудачных периодов современной истории, что уже позволило ей установить новый антирекорд среди европейских топ-клубов.