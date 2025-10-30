Головин оформил дубль и помог «Монако» одолеть «Нант» в матче Лиги 1

Дата публикации: 30-10-2025 02:56

В 10-м туре французской Лиги 1 сезона 2025/2026 прошёл захватывающий матч между «Нантом» и «Монако» на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. Встречу обслуживали арбитры во главе с Жеромом Бризаром. Зрителей ждала голевая феерия — итоговый счёт встречи составил 5:3 в пользу гостей. «Монако» с самого начала матча взял инициативу в свои руки и сумел одержать уверенную победу.

У победителей голами отличились Мамаду Кулибали, Фоларин Балогун, Магнес Аклиуш, а также Александр Головин, оформивший дубль и став одним из ключевых героев встречи. Для российского полузащитника эти два мяча стали первыми в текущем сезоне чемпионата Франции, что, безусловно, придаёт ему уверенности на старте нового сезона.

В составе хозяев поля Бахереба Гирасси также сделал дубль и остался одним из наиболее заметных игроков матча. Кроме него, результативный удар внёс Мостафа Мохамед, но этого оказалось недостаточно, чтобы спасти команду от поражения.

После этого тура «Нант» опустился на 15-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 9 очков. В то время как «Монако», благодаря своей убедительной игре и набранным 20 очкам, закрепился на втором месте, продолжая преследование лидера чемпионата. Команды продолжают борьбу за свои цели в сезоне, а болельщики с нетерпением ждут новых интересных встреч.