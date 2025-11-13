Ганс-Дитер Флик принял решение относительно возможного возвращения Лионеля Месси на «Камп Ноу»

Дата публикации: 13-11-2025 01:42

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик скептически оценивает возможность возвращения Лионеля Месси на «Камп Ноу». Как сообщают испанские СМИ, немецкий специалист не рассматривает подписание 38-летнего аргентинца в качестве приоритетного шага для клуба на нынешнем этапе развития.

По информации источника, Флик убеждён, что «Барселона» должна смотреть вперёд и строить новую команду, а не возвращаться к прошлому, каким бы легендарным оно ни было. Немецкий тренер придерживается мнения, что проект, который он развивает, ориентирован на молодёжь и прогрессивный футбол, где ключевую роль играют современные идеи и динамика, а не ностальгия.

Кроме того, отмечается, что не все игроки команды поддерживают идею возвращения Месси. Некоторые считают, что его приход может изменить баланс внутри коллектива и замедлить развитие молодых футболистов, на которых сейчас делает ставку Флик.

Напомним, Лионель Месси, проведший в «Барселоне» более 20 лет и ставший её символом, летом 2023 года перешёл в «Интер Майами». Недавно аргентинец продлил контракт с американским клубом, тем самым подтвердив намерение продолжить карьеру в MLS.

Таким образом, несмотря на слухи о возможном возвращении семикратного обладателя «Золотого мяча» в Каталонию, вероятность его нового этапа в «Барселоне» выглядит минимальной — как из-за позиции Флика, так и из-за личных планов самого Месси.