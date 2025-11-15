«Я пришёл домой и не сдержал слёз»: Вратарь Щенсны — о самом тяжёлом эпизоде в карьере

Дата публикации: 15-11-2025 18:45

Знаменитый польский голкипер и ныне вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны недавно снял документальный фильм о своей насыщенной футбольной карьере. В этом фильме футболист откровенно рассказал о самом непростом и эмоциональном этапе своей жизни — уходе из лондонского клуба «Арсенал». По словам Щенсного, расставание с командой, в которой он провёл значительную часть своей молодости, стало для него настоящим испытанием, которое запомнилось надолго.

В кадре герой беседует со своим бывшим наставником — легендарным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером. Войцех признался французу, что именно момент прощания с лондонским клубом стал самой горькой страницей его карьеры.

«Это был действительно единственный момент в карьере, когда моё сердце было разбито всерьёз. Я прекрасно запомнил тот день: я вернулся домой, и не смог сдержать слёз — мне было невероятно трудно смириться с этим. Конечно, я хотел перейти в «Ювентус», потому что вы, мистер Венгер, ясно дали понять, что на тот момент этот вариант будет для меня оптимальным, а перспектив для продолжения карьеры в «Арсенале» почти не оставалось.

Полагаю, решение о моём уходе было принято вами уже двумя годами ранее, когда произошёл инцидент с курением в душе (в тот момент Щенсны поймали за курением в раздевалке, после чего его отношение к тренерскому штабу изменилось. — Прим. «Чемпионата»). С тех пор, мне кажется, не так важно было, что я делал и как старался. Честно скажу, я тогда немного расслабился и потерял мотивацию, хотя до сих пор думаю, что вы могли бы дать мне шанс вернуться после аренды в «Роме» (Щенсны провёл сезон в итальянском клубе, но возвращения в «Арсенал» не произошло. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, вы, возможно, допустили ошибку, не вернув меня в основной состав», — приводит слова польского вратаря издание Marca.

Однако жизнь Щенсного после лондонского этапа сложилась весьма успешно. После перехода в туринский «Ювентус» («зебры»), он стал важной частью команды и трижды выиграл с ней чемпионат Италии — престижную Серии А. Благодаря упорству, настойчивости и профессионализму Войцех сумел доказать свой класс и заслужить уважение болельщиков уже в другом европейском гранде. История Щенсного служит напоминанием о том, что даже самые трудные жизненные испытания могут привести к новым вершинам, если не сдаваться и не терять веры в себя и своё дело.