Гари Линекер: время в «Барселоне» стало незабываемым, я обожаю этот клуб

Известный в прошлом нападающий команды «Барселона» и национальной сборной Англии Гари Линекер рассказал о своих тёплых воспоминаниях, связанных с периодом выступлений за каталонский клуб. Английский форвард играл в составе «Барсы» с 1986 по 1989 год и навсегда остался фанатом этой культовой команды.

«Это время, проведённое мной в «Барселоне», было действительно прекрасным и незабываемым. Мне довелось играть за великий клуб, к которому у меня до сих пор осталась огромная любовь и искреннее восхищение. «Барселона» — по-настоящему особенная команда, отличающаяся своей историей, атмосферой и невероятными болельщиками», — поделился Линекер в интервью для издания Marca.

За три сезона, которые Гари провёл в составе сине-гранатовых, он отыграл 138 официальных матчей. За это время Линекер смог отличиться, забив 51 гол и отдав 3 результативные передачи, внеся значительный вклад в успехи каталонского клуба на внутренней и европейской аренах. Вместе с «Барселоной» англичанин стал обладателем престижных трофеев — Кубка Испании и Кубка обладателей кубков УЕФА. Его яркая и самоотверженная игра покорила сердца поклонников клуба, а сам он по сей день остаётся любимцем публики.

За свою футбольную карьеру Линекер успел заслужить статус одного из лучших нападающих своего времени. Помимо «Барселоны», он защищал цвета таких известных английских клубов, как «Лестер Сити», где начинал свой путь к большому футболу, «Эвертон» и «Тоттенхэм Хотспур». В Японии Гари завершал карьеру, выступая за клуб «Нагоя Грампус». Его профессионализм и принципиальная игра позволили ему стать одним из символов английского и мирового футбола. Даже спустя годы после завершения карьеры Линекер продолжает вдохновлять молодых футболистов своим примером, преданностью делу и любовью к футболу.

В своём интервью Линекер отметил, что атмосфера в «Барселоне» на то время была удивительной и вполне отличалась от английских клубов. По словам легендарного нападающего, именно в Испании он научился получать удовольствие от самой игры, а пребывание в Барселоне стало одним из лучших эпизодов его жизни как в профессиональном, так и в личном плане.