Один из ключевых нападающих испанской «Барселоны» и капитан сборной Польши, Роберт Левандовски, прокомментировал своё будущее на фоне появившихся в СМИ разговоров о том, где он продолжит карьеру после истечения действующего контракта. Сейчас соглашение с бывшим форвардом «Баварии» действительно до лета 2026 года, и болельщиков волнует, готов ли нападающий остаться в каталонском клубе или предпочтёт иной путь.

Сам Левандовски так ответил на вопросы журналистов о планах: «Скоро я буду готов решить, какой путь я хочу выбрать, и посмотрю, какие у меня есть варианты», — приводит слова футболиста испанское издание Sport.es со ссылкой на TVP Sport. Эти слова оставили фанатам некоторую интригу, а также породили обсуждения не только в Испании, но и по всей футбольной Европе. Многие эксперты считают, что опытный поляк по-прежнему способен показывать высокий уровень игры и быть лидером на поле.

Ранее различные спортивные издания писали о том, что Левандовски не намерен покидать «Барселону» раньше окончания действующего соглашения. Более того, по информации близких к клубу источников, Роберт весьма удовлетворён своим положением в команде и ценит доверие со стороны тренерского штаба. Каталонцы, несмотря на некоторые игровые трудности, продолжают бороться за трофеи, а вклад поляка в успехи команды очевиден.

В текущем сезоне известный польский футболист принял участие в 18 официальных матчах как за «Барселону», так и за национальную сборную Польши. На его счету 10 забитых голов и две результативные передачи. Такие показатели говорят о том, что Левандовски по-прежнему находится в отличной форме и играет важную роль как в клубе, так и в сборной.

Нападающий уверенно реализует голевые моменты и продолжает радовать болельщиков исключительной результативностью, несмотря на возраст, а его опыт и профессионализм высоко ценятся как тренерами, так и молодыми игроками.

Поклонники и специалисты с интересом наблюдают за развитием ситуации вокруг будущего Левандовски. Возможно, клуб предложит продлить контракт или пересмотреть условия сотрудничества для удержания звезды в команде. Однако Роберт сохраняет интригу и обещает рассмотреть все возможные варианты развития своей карьеры. Во всяком случае, нападающий не спешит с принятием решения, предпочитая делать акцент на текущих выступлениях и достижениях вместе с «Барселоной». В ближайшем будущем мы узнаем, чем завершится эта история, и где продолжит играть один из сильнейших форвардов современности.