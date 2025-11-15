Габриэл Жезус прокомментировал слухи о возможном уходе из «Арсенала» зимой

Дата публикации: 15-11-2025 18:51

Нападающий лондонского футбольного клуба «Арсенал» Габриэл Жезус высказался по поводу многочисленных слухов, появившихся в прессе относительно его возможного ухода из команды в зимнее трансферное окно. Ранее в ряде СМИ появлялась информация о том, что 28-летний форвард рассматривает вариант возвращения в родную Бразилию, якобы чтобы увеличить шансы попасть в состав национальной сборной на грядущий чемпионат мира 2026 года.

Жезус поспешил развеять подобные слухи, отметив, что ни с одним другим клубом переговоров он не вел. «Никогда не контактировал с другими командами, — заявил Габриэл Жезус в интервью Sky Sports. — Конечно, я не скрываю, что мечтаю когда-нибудь вернуться в «Палмейрас». Более того, это желание взаимно: и у «Палмейраса» также есть стремление вновь видеть меня в составе команды. Однако подобное решение будет приниматься только тогда, когда я почувствую, что этот момент действительно настал. И, разумеется, его мы примем совместно с руководством «Арсенала». Сейчас же я полностью сконцентрирован на футболе в Лондоне и занят восстановлением после травмы. К тому же, никто не учитывает, что я только недавно вернулся к тренировкам после пропущенных из-за повреждения девяти месяцев, а журналисты уже начинают строить домыслы, полностью оторванные от реальности».

Напомним, что Жезус получил серьезную травму – разрыв крестообразной связки колена, и с января 2025 года проходит курс реабилитации. Для любого футболиста подобное повреждение требует длительного восстановления, поэтому игрок прикладывает максимум усилий, чтобы как можно скорее набрать игровую форму и помочь своей команде в решающих матчах сезона.

Габриэл Жезус защищает цвета «Арсенала» с лета 2022 года, когда переходил из «Манчестер Сити». За два с небольшим года пребывания в лондонском клубе бразильский нападающий успел провести 96 официальных матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 20 ассистов. Футболист быстро стал важным игроком основной обоймы «Арсенала», благодаря своим универсальным навыкам и трудолюбию. По информации, размещённой на статистическом портале Transfermarkt, рыночная стоимость Жезуса сейчас оценивается в 25 миллионов евро.

Контракт нападающего с «Арсеналом» рассчитан до лета 2027 года, и клуб рассчитывает на игрока, видя в нём одного из лидеров атаки не только в текущем сезоне, но и в ближайшие годы. Несмотря на период вынужденного отсутствия из-за травмы, Жезус активно работает над возвращением на поле и уверен, что впереди его ждет еще немало успешных матчей в составе «Арсенала». Представители клуба также неоднократно подтверждали, что не планируют расставаться с футболистом до истечения срока действующего соглашения. Остаётся лишь надеяться, что восстановление форварда пройдет без осложнений и он вскоре вновь порадует болельщиков яркой игрой и забитыми мячами.