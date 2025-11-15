23:56 ()
Босния и Герцеговина - Румыния 15 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 15-11-2025 21:45
Стадион: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина), вместимость: 15292
15 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа H. 9-й тур
Босния и Герцеговина
Румыния

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Босния и Герцеговина - Румыния, которое состоится 15 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа H. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Босния и Герцеговина
Румыния
Главные тренеры
Босния и Герцеговина Сергей Барбарез
Румыния Мирча Луческу
История личных встреч
21.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 1-й тур Румыния0 : 1Босния и Герцеговина
26.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 3. 6-й тур Румыния4 : 1Босния и Герцеговина
07.06.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 3. 2-й тур Босния и Герцеговина1 : 0Румыния
03.06.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа D. 7-й тур Румыния3 : 0Босния и Герцеговина
26.03.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа D. 5-й тур Босния и Герцеговина2 : 1Румыния
12.10.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 4Босния и Герцеговина
09.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 7-й тур 2 : 2Босния и Герцеговина
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 6-й тур Босния и Герцеговина1 : 2
06.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 5-й тур 0 : 6Босния и Герцеговина
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 1Босния и Герцеговина
12.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 8-й тур Румыния1 : 0
09.10.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Румыния2 : 1
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 6-й тур 2 : 2Румыния
05.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Румыния0 : 3
10.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 4-й тур Румыния2 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия49
2
Плей-офф
Словакия49
3 Северная Ирландия46
4 Люксембург40
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария410
2
Плей-офф
Косово47
3 Словения43
4 Швеция41
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания410
2
Плей-офф
Шотландия410
3 Греция43
4 Беларусь40
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция513
2
Плей-офф
Исландия57
3 Украина57
4 Азербайджан51
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания412
2
Плей-офф
Турция49
3 Грузия43
4 Болгария40
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия510
2
Плей-офф
Венгрия58
3 Ирландия57
4 Армения53
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды616
2
Плей-офф
Польша613
3 Финляндия710
4 Литва73
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия615
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния610
4 Кипр78
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия721
2
Плей-офф
Италия718
3 Израиль79
4 Эстония84
5 Молдавия71
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия614
2
Плей-офф
Северная Македония713
3 Уэльс610
4 Казахстан77
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия721
2
Плей-офф
Албания714
3 Сербия710
4 Латвия75
5 Андорра81
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия616
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова712
4 Черногория66
5 Гибралтар60

