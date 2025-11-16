«Он сочетает в себе качества Неймара и Роналду». Футболист «Бетиса» - об Антони
Один из ключевых игроков обороны «Бетиса» Марк Бартра поделился своими впечатлениями об игре своего талантливого партнёра по команде Антони. Испанский защитник не скупился на похвалу, выделив выдающиеся качества бразильского футболиста и сравнив его с легендарными игроками современности — бразильцем Неймаром и культовым португальским нападающим Криштиану Роналду.
По словам Бартры, игровой стиль «Бетиса» идеально подходит Антони, благодаря чему футболист смог раскрыть свой потенциал в полной мере и показывает высокий уровень футбола. «Наш стиль футбола ему очень подходит, поэтому мы снова видим настоящего Антони, даже более сильного. Уже в первый день, когда я только с ним пообщался, заметил его особый менталитет, выдающиеся игровые качества и тот самый природный бразильский талант», — отметил защитник.
Бартра подчеркнул, что у Антони есть качества, присущие Неймару — это изобретательность на поле, техника, дриблинг и способность создавать опасные моменты буквально из ничего. Но в то же время он обладает и потрясающей работоспособностью, целеустремлённостью, желанием постоянно побеждать — качествами, за которые так ценят Криштиану Роналду. «Я всегда говорю, что он сочетает в себе лучшие черты Неймара и Криштиану Роналду. У него такой же менталитет, как у Криштиану: он всегда стремится к большему, никогда не довольствуется достигнутым и невероятно сосредоточен на процессе игры», — приводит его слова издание Sport.es.
Статистика выступления Антони подтверждает слова Бартры: в нынешнем сезоне бразильский футболист вышел на поле в составе «Бетиса» уже 11 раз во всех официальных турнирах. За этот отрезок он отличился шестью забитыми мячами и записал на свой счёт две результативные передачи, оказав весомый вклад в успехи своей команды. Благодаря такой игре Антони продолжает радовать болельщиков и вдохновлять партнёров, а эксперты и тренерский штаб отмечают его профессионализм и неустанное стремление к развитию. Для самого футболиста сравнение с Неймаром и Роналду можно считать огромным признанием его таланта и уровня исполнения на поле, что наверняка станет для него дополнительной мотивацией для новых свершений.