«Он сочетает в себе качества Неймара и Роналду». Футболист «Бетиса» - об Антони

Дата публикации: 16-11-2025 23:32

Один из ключевых игроков обороны «Бетиса» Марк Бартра поделился своими впечатлениями об игре своего талантливого партнёра по команде Антони. Испанский защитник не скупился на похвалу, выделив выдающиеся качества бразильского футболиста и сравнив его с легендарными игроками современности — бразильцем Неймаром и культовым португальским нападающим Криштиану Роналду.

По словам Бартры, игровой стиль «Бетиса» идеально подходит Антони, благодаря чему футболист смог раскрыть свой потенциал в полной мере и показывает высокий уровень футбола. «Наш стиль футбола ему очень подходит, поэтому мы снова видим настоящего Антони, даже более сильного. Уже в первый день, когда я только с ним пообщался, заметил его особый менталитет, выдающиеся игровые качества и тот самый природный бразильский талант», — отметил защитник.

Бартра подчеркнул, что у Антони есть качества, присущие Неймару — это изобретательность на поле, техника, дриблинг и способность создавать опасные моменты буквально из ничего. Но в то же время он обладает и потрясающей работоспособностью, целеустремлённостью, желанием постоянно побеждать — качествами, за которые так ценят Криштиану Роналду. «Я всегда говорю, что он сочетает в себе лучшие черты Неймара и Криштиану Роналду. У него такой же менталитет, как у Криштиану: он всегда стремится к большему, никогда не довольствуется достигнутым и невероятно сосредоточен на процессе игры», — приводит его слова издание Sport.es.

Статистика выступления Антони подтверждает слова Бартры: в нынешнем сезоне бразильский футболист вышел на поле в составе «Бетиса» уже 11 раз во всех официальных турнирах. За этот отрезок он отличился шестью забитыми мячами и записал на свой счёт две результативные передачи, оказав весомый вклад в успехи своей команды. Благодаря такой игре Антони продолжает радовать болельщиков и вдохновлять партнёров, а эксперты и тренерский штаб отмечают его профессионализм и неустанное стремление к развитию. Для самого футболиста сравнение с Неймаром и Роналду можно считать огромным признанием его таланта и уровня исполнения на поле, что наверняка станет для него дополнительной мотивацией для новых свершений.