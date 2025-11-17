02:08 ()
Свернуть список

Мальта - Польша 17 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-11-2025 21:45
Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
17 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 10-й тур
Главный судья: Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина, Хорватия);
Мальта
Польша

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта - Польша, которое состоится 17 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальта
Польша
1 Мальта вр Анри Бонелло
22 Мальта зщ Зак Мускат
5 Мальта зщ Курт Шоу
13 Мальта зщ Энрико Пепе
21 Мальта зщ Хуан Корбалан
6 Мальта пз Мэттью Гийомье
23 Мальта пз Александер Сатариано
7 Мальта пз Джозеф Мбонг
8 Мальта нп Пол Мбонг
20 Мальта нп Ильяс Шуареф
11 Мальта нп Ирвин Кардона
12 Польша вр Камиль Грабара
5 Польша зщ Ян Зюлковски
4 Польша зщ Томаш Кендзёра
14 Польша зщ Якуб Кивёр
2 Польша пз Мэтти Кэш
10 Польша пз Пётр Зелиньски
19 Польша пз Михал Скурась
13 Польша пз Якуб Каминьский
21 Польша пз Никола Залевски
8 Польша нп Бартош Капустка
9 Польша нп Роберт Левандовски
Главные тренеры
Италия Эмилио Де Лео
Польша Ян Урбан
История личных встреч
24.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 2-й тур Польша2 : 0Мальта
14.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 9-й тур 0 : 1Мальта
12.10.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Мальта1 : 4
09.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 7-й тур Мальта0 : 4
09.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Мальта3 : 1
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 5-й тур 1 : 1Мальта
14.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 9-й тур Польша1 : 1
12.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 8-й тур 0 : 2Польша
09.10.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Польша1 : 0
07.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 6-й тур Польша3 : 1
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 5-й тур 1 : 1Польша
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия512
2
Плей-офф
Словакия512
3 Северная Ирландия56
4 Люксембург50
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария513
2
Плей-офф
Косово510
3 Словения53
4 Швеция51
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания511
2
Плей-офф
Шотландия510
3 Греция56
4 Беларусь51
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция616
2
Плей-офф
Украина610
3 Исландия67
4 Азербайджан61
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания515
2
Плей-офф
Турция512
3 Грузия53
4 Болгария50
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия613
2
Плей-офф
Ирландия610
3 Венгрия68
4 Армения63
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды717
2
Плей-офф
Польша714
3 Финляндия810
4 Мальта75
5 Литва73
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия718
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина716
3 Румыния710
4 Кипр88
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия721
2
Плей-офф
Италия718
3 Израиль79
4 Эстония84
5 Молдавия71
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия715
2
Плей-офф
Северная Македония713
3 Уэльс713
4 Казахстан88
5 Лихтенштейн70
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия824
2
Плей-офф
Албания814
3 Сербия813
4 Латвия85
5 Андорра81
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия719
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова812
4 Черногория79
5 Гибралтар70

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close