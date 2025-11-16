Сборная Англии забила 22 гола и не пропустила ни одного в квалификации ЧМ-2026

Дата публикации: 16-11-2025 23:34

Сборная Англии продемонстрировала выдающийся результат в отборочном цикле к чемпионату мира 2026 года по футболу, не пропустив ни одного мяча в восьми проведённых матчах. В заключительном, десятого тура, групповом этапе европейской квалификации англичане уверенно обыграли национальную сборную Албании со счётом 2:0. Этот матч стал очередным подтверждением высокой организованности команды и надёжности обороны под руководством Томаса Тухеля. За всю квалификацию англичане отличились результативностью, забив в ворота соперников 22 гола, что стало одним из лучших показателей среди всех европейских сборных.

В ходе отборочного турнира сборная Англии дважды встретилась с командой Албании и в обеих встречах одержала победу с одинаковым результатом 2:0. Не уступила она и сборной Латвии, выиграв с крупным счётом — 3:0 в первом матче и 5:0 во втором. Одержаны победы и над национальной сборной Андорры — 1:0 и 2:0, а также над командой Сербии, которую англичане разгромили со счётом 5:0 и уверенно взяли реванш в ответной встрече 2:0. Благодаря этим результатам Англия набрала 24 очка из 24 возможных и уверенно расположилась на первой строчке турнирной таблицы своей группы K, продемонстрировав абсолютное превосходство над соперниками.

Напомним, что предстоящий чемпионат мира 2026 года станет уникальным турниром, ведь в нём впервые примут участие сразу 48 национальных команд со всего мира. Все они будут распределены на 12 групп, по четыре сборных в каждой. По итогам группового этапа, в плей-офф мирового первенства выйдут коллективы, занявшие первые и вторые места в своих квартетах, а также восемь лучших сборных, оказавшихся на третьем месте. Таким образом, впервые в истории турнира состоится дополнительная стадия — 1/16 финала, где лучшие команды планеты продолжат борьбу за главный футбольный трофей. Введённые изменения обещают сделать чемпионат мира ещё более захватывающим и непредсказуемым, а Англия по праву считается одним из главных фаворитов будущего форума, учитывая её блестящую форму на этапе квалификации.