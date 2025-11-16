Роналду прокомментировал выход сборной Португалии на чемпионат мира-2026

Дата публикации: 16-11-2025 23:37

Известный нападающий и капитан национальной сборной Португалии Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на выход своей команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Этот знаменательный момент стал возможен после уверенной победы португальской сборной в рамках шестого тура группового этапа европейской квалификации. Матч проходил на стадионе «Драгау» в португальском городе Порту, где хозяева поля разгромили сборную Армении со счётом 9:1, показав отличную командную игру и настрой на победу. Такое крупное преимущество позволило португальцам досрочно обеспечить себе участие в мировом первенстве.

После завершения матча Криштиану Роналду поделился своей радостью и гордостью за команду в социальных сетях, опубликовав краткое, но яркое сообщение: «Мы на чемпионате мира. Вперёд, Португалия!». Эти слова стали откликом не только для болельщиков, но и для всей футбольной общественности страны. Несмотря на то, что легендарный форвард не принимал участия в этом поединке из-за дисквалификации, его поддержка и мотивационное влияние на партнёров по команде остаются неоспоримыми.

Напомним, что Роналду был вынужден пропустить заключительную встречу группового этапа из-за удаления, полученного в предыдущем матче против сборной Ирландии, который завершился поражением Португалии со счётом 0:2. Форвард был удалён с поля на 59-й минуте встречи после нарушения против защитника Дары О'Ши — судья показал ему прямую красную карточку за удар локтем. Несмотря на это отсутствие, сборная проявила сплочённость и продемонстрировала уверенную игру, одержав одну из самых крупных побед под руководством главного тренера и сохранив лидерскую позицию в своей квалификационной группе.

Поклонники футбола во всём мире ожидают, что Криштиану Роналду присоединится к команде в будущем и поможет сборной Португалии на Чемпионате мира 2026 года, который обещает стать одним из самых масштабных и интересных в истории, ведь в нём впервые примут участие 48 команд. Безусловно, участие такого опытного и талантливого футболиста, как Роналду, существенно усилит шансы Португалии повторить свои прошлые успехи и возможно побороться за главный мировой трофей.