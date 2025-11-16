«Порту» и «Штутгарт» проявляют интерес к форварду «Барселоны»

Дата публикации: 16-11-2025 17:15

Шведский крайний нападающий Руни Барджи, выступающий за испанскую «Барселону», оказался в центре внимания сразу двух европейских клубов — португальского «Порту» и немецкого «Штутгарта». Оба коллектива активно присматриваются к талантливому форварду и рассматривают возможность арендовать футболиста уже в предстоящее зимнее трансферное окно. Как сообщает портал Sport.es, клубы хотят усилить свою атаку и рассчитывают, что появление молодого игрока добавит им гибкости и креативности в нападении.

Несмотря на интерес со стороны других команд, главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик скептически относится к возможному уходу шведского нападающего. По данным источника, немецкий специалист не поддерживает идею аренды Руни Барджи и уверен, что футболисту стоит остаться в каталонском клубе по крайней мере до завершения нынешнего сезона. Флик предполагает, что для дальнейшего развития и адаптации юному игроку будет полезнее получать игровое время в составе «сине-гранатовых», а не менять клубную прописку уже через полгода после прибытия.

Барджи присоединился к «Барселоне» летом текущего года и пока только начинает свой путь в одном из сильнейших европейских чемпионатов. За прошедшее время шведский форвард уже успел провести девять матчей за испанскую команду во всех официальных турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Такой прогресс в короткий промежуток времени производит впечатление на потенциальных арендаторов, которые видят в футболисте большой потенциал. Тем не менее, руководство «Барсы» и лично главный тренер намерены продолжить интегрировать молодого нападающего в первую команду и позволить ему адаптироваться к стилю игры клуба.

Действующий контракт Руни Барджи с «Барселоной» рассчитан до лета 2029 года, что свидетельствует о долгосрочных планах клуба на игрока. Текущее соглашение гарантирует форварду стабильность на ближайшие пять лет и подтверждает высокую оценку его таланта со стороны руководства. Согласно последней информации трансферного портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего оценивается в 10 миллионов евро, что весьма значимо для столь молодого футболиста. Эксперты отмечают, что при сохранении темпов развития стоимость шведа может существенно вырасти в ближайшие годы.

Таким образом, ситуация с возможным уходом одного из самых ярких молодых игроков «Барселоны» этой зимой пока остаётся неопределённой. Интерес со стороны ведущих европейских клубов может усилиться по ходу сезона, однако позиция тренерского штаба и долгосрочный контракт Барджи дают болельщикам надежду на то, что нападающий продолжит радовать своей игрой в каталонской команде.