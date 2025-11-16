Вильям Пачо продлил соглашение с «Пари Сен-Жермен»

Дата публикации: 16-11-2025 01:54

Эквадорский защитник Вильям Пачо, выступающий за французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», согласовал новые условия контракта с парижанами. Об этом сообщает авторитетное издание RMC Sport. Согласно последней информации, новый долгосрочный трудовой договор футболиста с французским грандом рассчитан до лета 2030 года, что подтверждает доверие клуба к молодому игроку и желание строить оборону вокруг него на ближайшие сезоны.

Источники уточняют, что новый контракт предусматривает значительное увеличение заработной платы для Пачо. Такой шаг со стороны руководства «Пари Сен-Жермен» обусловлен успешными выступлениями защитника, его стабильной игрой и высоким потенциалом, который он демонстрирует на поле. Повышение оклада стало логичным продолжением развития его профессиональной карьеры и дополнительной мотивацией для дальнейшего прогресса.

Пачо присоединился к «Пари Сен-Жермен» летом 2024 года, после успешного выступления в составе франкфуртского «Айнтрахта». Сумма трансфера тогда составила значительные € 45 млн, что сделало сделку одной из самых заметных на европейском футбольном рынке в тот период. До перехода во Францию, Вильям Пачо также защищал цвета эквадорского клуба «Индепендьенте дель Валье», а затем играл в бельгийском «Антверпене», где сумел проявить себя на высоком уровне и привлечь внимание крупных европейских команд.

В нынешнем клубном сезоне 22-летний Вильям Пачо уже принял участие в 13 матчах за «Пари Сен-Жермен» и отметился одним забитым мячом, внес весомый вклад в оборонительную линию своей новой команды и продемонстрировал универсализм, способность быстро адаптироваться к высоким требованиям топ-чемпионата. Таким образом, Пачо зарекомендовал себя как надёжный и перспективный защитник, способный конкурировать с лучшими игроками Лиги 1 и европейских клубов.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, на сегодняшний день рыночная стоимость эквадорского футболиста выросла и составляет € 65 млн. Специалисты и футбольные эксперты отмечают, что подписание нового долгосрочного соглашения выгодно как для самого игрока, так и для «ПСЖ», который получает возможность укрепить защитную линию на несколько сезонов вперёд и обезопасить себя от ухода молодого таланта в другие европейские гранды.