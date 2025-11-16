Защитник «Баварии» может уйти из клуба зимой — на него претендует «Ювентус»

Дата публикации: 16-11-2025 01:53

Правый защитник мюнхенской «Баварии» Саша Боэ этой зимой может покинуть расположение клуба и продолжить карьеру в одном из других европейских топ-чемпионатов. По сведениям известного инсайдера Кристиана Фалька, руководство «Баварии» готово рассмотреть предложения о трансфере французского защитника уже в январе 2025 года. Основная причина возможного ухода игрока — сильная конкуренция за место в стартовом составе на флангах обороны мюнхенского клуба, которая значительно возросла в новой кампании после прихода нескольких новых футболистов и возвращения отдельных игроков после травм.

Источники утверждают, что одной из главных команд, заинтересованных в приобретении Саши Боэ, остается туринский «Ювентус». Итальянский гранд уже проявлял интерес к французу еще прошлым летом, однако тогда сделать трансфер не удалось. Теперь же «Ювентус» готов предпринять новую попытку подписания игрока, чтобы укрепить свою оборонительную линию, испытывающую проблемы из-за травм и нестабильности результатов в Серии А. Кроме «Ювентуса», в гонку за 24-летнего футболиста, по слухам, может включиться и стамбульский «Галатасарай» — бывший клуб Боэ, который заинтересован вернуть защитника обратно.

Саша Боэ присоединился к «Баварии» как раз из «Галатасарая» в январе 2024 года. По информации СМИ, трансфер защитника обошёлся немецкой команде в 20 миллионов евро. На этот шаг руководство мюнхенцев решилось с целью усилить правый фланг обороны, однако в нынешнем сезоне французский футболист не смог завоевать полноценное место в стартовой обойме Томаса Тухеля и чаще появлялся на поле со скамейки запасных. В текущем розыгрыше Бундеслиги Саша Боэ уже провёл за «Баварию» девять матчей, однако пока отличиться результативными действиями (голами или ассистами) ему не удалось.

Перспектива перехода в новый клуб может стать для Боэ важным шагом в карьере, так как регулярная игровая практика необходима ему и для попадания в состав национальной сборной Франции, особенно накануне крупных международных турниров. Болельщики «Баварии», в свою очередь, разделились во мнениях: одни считают, что игроку стоит дать время для адаптации, другие поддерживают возможный уход, считая его не соответствующим высоким целям клуба. Как бы ни сложилась дальнейшая судьба Саши Боэ, его потенциальный трансфер обещает стать одной из заметных сделок зимнего трансферного окна 2025 года.