Португалия - Армения 16 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 16-11-2025 16:00
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
16 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа F. 6-й тур
Португалия
Армения

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Армения, которое состоится 16 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа F. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия
Армения
Главные тренеры
Испания Роберто Мартинес
Армения Егише Меликович Меликян
История личных встреч
06.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа F. 1-й тур Армения0 : 5Португалия
13.06.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа I. 6-й тур Армения2 : 3Португалия
14.11.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа I. 4-й тур Португалия1 : 0Армения
17.11.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. 15-й тур Португалия1 : 0Армения
22.08.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. 10-й тур Армения1 : 1Португалия
13.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа F. 5-й тур 2 : 0Португалия
14.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа F. 4-й тур Португалия2 : 2
11.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа F. 3-й тур Португалия1 : 0
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа F. 2-й тур 2 : 3Португалия
06.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа F. 1-й тур Армения0 : 5Португалия
13.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа F. 5-й тур Армения0 : 1
14.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа F. 4-й тур 1 : 0Армения
11.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа F. 3-й тур 2 : 0Армения
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа F. 2-й тур Армения2 : 1
06.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа F. 1-й тур Армения0 : 5Португалия
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча шестого тура к ЧМ-2026: Португалия — Армения. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия512
2
Плей-офф
Словакия512
3 Северная Ирландия56
4 Люксембург50
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария410
2
Плей-офф
Косово47
3 Словения43
4 Швеция41
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания410
2
Плей-офф
Шотландия410
3 Греция43
4 Беларусь40
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция513
2
Плей-офф
Исландия57
3 Украина57
4 Азербайджан51
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания515
2
Плей-офф
Турция512
3 Грузия53
4 Болгария50
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия510
2
Плей-офф
Венгрия58
3 Ирландия57
4 Армения53
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды717
2
Плей-офф
Польша714
3 Финляндия810
4 Мальта75
5 Литва73
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия718
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния610
4 Кипр88
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия721
2
Плей-офф
Италия718
3 Израиль79
4 Эстония84
5 Молдавия71
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия715
2
Плей-офф
Северная Македония713
3 Уэльс713
4 Казахстан88
5 Лихтенштейн70
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия721
2
Плей-офф
Албания714
3 Сербия710
4 Латвия75
5 Андорра81
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия719
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова812
4 Черногория79
5 Гибралтар70

