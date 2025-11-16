Португалия - Армения 16 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 16-11-2025 16:00
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
16 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа F. 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Армения, которое состоится 16 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа F. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Португалия
Армения
Главные тренеры
|Роберто Мартинес
|Егише Меликович Меликян
История личных встреч
|06.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа F. 1-й тур
|0 : 5
|13.06.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа I. 6-й тур
|2 : 3
|14.11.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа I. 4-й тур
|1 : 0
|17.11.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. 15-й тур
|1 : 0
|22.08.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. 10-й тур
|1 : 1
|13.11.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа F. 5-й тур
|2 : 0
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа F. 4-й тур
|2 : 2
|11.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа F. 3-й тур
|1 : 0
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа F. 2-й тур
|2 : 3
|06.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа F. 1-й тур
|0 : 5
|13.11.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа F. 5-й тур
|0 : 1
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа F. 4-й тур
|1 : 0
|11.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа F. 3-й тур
|2 : 0
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа F. 2-й тур
|2 : 1
|06.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа F. 1-й тур
|0 : 5
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча шестого тура к ЧМ-2026: Португалия — Армения. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
