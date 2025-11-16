00:20 ()
Сербия - Латвия 16 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 16-11-2025 19:00
Стадион: Дубочица (Лесковац, Сербия), вместимость: 8136
16 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 10-й тур
Сербия
Латвия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сербия - Латвия, которое состоится 16 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Дубочица (Лесковац, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сербия
Латвия
Главные тренеры
Сербия Велько Паунович
Италия Паоло Николато
История личных встреч
06.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 5-й тур Латвия0 : 1Сербия
13.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 9-й тур 2 : 0Сербия
14.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 8-й тур 1 : 3Сербия
11.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 7-й тур Сербия0 : 1
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 6-й тур Сербия0 : 5
06.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 5-й тур Латвия0 : 1Сербия
13.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 0Латвия
14.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 8-й тур Латвия0 : 5
11.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 7-й тур Латвия2 : 2
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 6-й тур 1 : 0Латвия
06.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 5-й тур Латвия0 : 1Сербия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия512
2
Плей-офф
Словакия512
3 Северная Ирландия56
4 Люксембург50
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария410
2
Плей-офф
Косово47
3 Словения43
4 Швеция41
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания410
2
Плей-офф
Шотландия410
3 Греция43
4 Беларусь40
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция513
2
Плей-офф
Исландия57
3 Украина57
4 Азербайджан51
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания515
2
Плей-офф
Турция512
3 Грузия53
4 Болгария50
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия510
2
Плей-офф
Венгрия58
3 Ирландия57
4 Армения53
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды717
2
Плей-офф
Польша714
3 Финляндия810
4 Мальта75
5 Литва73
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия718
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния610
4 Кипр88
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия721
2
Плей-офф
Италия718
3 Израиль79
4 Эстония84
5 Молдавия71
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия715
2
Плей-офф
Северная Македония713
3 Уэльс713
4 Казахстан88
5 Лихтенштейн70
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия721
2
Плей-офф
Албания714
3 Сербия710
4 Латвия75
5 Андорра81
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия719
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова812
4 Черногория79
5 Гибралтар70

