Дата публикации: 16-11-2025 01:50

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Норвегии Эрлинг Холанд не исключает возможности того, что однажды может продолжить свою карьеру в итальянском чемпионате — Серии А. В недавнем интервью футболист выразил симпатию к Италии и отметил, что на данный момент не планирует никаких перемен, но в будущем рассматривает различные варианты развития своей профессиональной деятельности.

«Мне нравится Италия. Я хорошо себя проявил в тех матчах, которые проходили здесь. Никогда не знаешь, что может случиться впереди. Сейчас в моей жизни всё устраивает и я полностью сконцентрирован на «Манчестер Сити», так что не думаю о каких-либо переходах, но повторюсь, в футболе всегда возможны сюрпризы. Будущее непредсказуемо», — приводит слова Э. Холанда издание Inter-News.

В настоящее время Эрлинг Холанд является ключевым футболистом английского «Манчестер Сити». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2034 года, что делает его одним из самых долгосрочных игроков в составе «горожан». За время, проведённое в составе манчестерского клуба, Холанд успел зарекомендовать себя как один из лучших нападающих современности, неоднократно становился лучшим бомбардиром различных турниров, а его результаты вызывают восхищение как у болельщиков, так и у экспертов по всему миру.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость норвежского форварда оценивается в впечатляющие €180 миллионов, что подчеркивает его высокую востребованность и значимость в мировом футболе. Впрочем, несмотря на такие цифры и надёжный контракт, слухи о возможном уходе Холанда в другие лиги не утихают. Итальянский чемпионат давно славится своими сильными командами и яркими игроками, и, по мнению многих специалистов, выступление столь одарённого форварда, как Эрлинг Холанд, стало бы значимым событием для всей Серии А.

Пока сам Холанд отмечает, что доволен своей нынешней ситуацией, поклонники Серии А и итальянских клубов продолжают надеяться, что однажды смогут увидеть норвежского нападающего на полях Италии, где он, возможно, приведёт к новым победам уже другую команду. Как сложится судьба одного из самых талантливых футболистов мира — покажет только время.