16-11-2025

Известное спортивное издание ESPN составило обновлённый рейтинг самых ярких и значимых трансферов, совершённых летом в европейском футболе. Первую строчку этого списка занимает переход французского голкипера Люка Шевалье из «Лилля» в «Пари Сен-Жермен», который обошёлся парижскому гранду в солидные € 40 млн. За время своего выступления за новый клуб молодой вратарь провёл 16 матчей и пропустил также 16 мячей, что говорит о его стабильной игре и высоком уровне, позволяющем приносить пользу топ-команде.

Переход Шевалье был признан экспертами наиболее удачным и значимым среди всех летних сделок в ведущих лигах Старого Света — как с точки зрения финансов, так и с учётом перспектив развития голкипера под руководством сильных наставников и его роли в новом коллективе. Появление столь перспективного вратаря в ПСЖ укрепляет защитные позиции команды и даёт надежду всему болельщицкому сообществу на новые достижения.

Пятёрка лучших летних трансферов по версии ESPN выглядит следующим образом:

Люка Шевалье – переход из «Лилля» в «ПСЖ» за € 40 млн. Молодой французский вратарь уже зарекомендовал себя важной фигурой в стане парижан и внёс серьёзный вклад в результаты команды на старте нового сезона. Брайан Мбемо – трансфер из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед» за € 75 млн. Эксперты отмечают, что Мбемо способен значительно оживить атакующую линию «красных дьяволов» и стать одной из ключевых фигур в предстоящем сезоне английской Премьер-лиги. Альваро Каррерас – переход из «Бенфики» в мадридский «Реал» за € 50 млн. Испанский защитник уже привлекает внимание болельщиков и специалистов своим умением надёжно действовать в защите и подключаться к атакам. Джордже Петрович и Кивин Келлехер – сразу два любопытных перехода: Петрович отправился из «Челси» в «Борнмут» за € 29 млн, а Келлехер перешёл из «Ливерпуля» в «Брентфорд» за € 15 млн. Оба вратаря получили шанс проявить себя в новых коллективах и конкурировать за статус первого номера. Мартин Субименди – переход из «Реал Сосьедад» в лондонский «Арсенал» за € 70 млн. Полузащитник сборной Испании должен существенно усилить центр поля «канониров» и добавить вариативности их игровым схемам на все турниры.

Таким образом, этот летний трансферный период стал очень насыщенным и подарил европейским болельщикам множество интригующих переходов. Каждый из игроков из топ-5 рейтинга ESPN теперь будет бороться за новые высоты уже в составе своих новых клубов — а поклонники с нетерпением ждут, как эти звёзды проявят себя в ближайших матчах и смогут ли оправдать возложенные на них ожидания.