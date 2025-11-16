Топ-клуб сделал предложение Лунину, Перес поражён размером суммы для Реала

Дата публикации: 16-11-2025 10:38

Футбольный клуб «Милан» всерьёз рассматривает возможность подписания контракта с украинским вратарём Андреем Лунином, который на данный момент продолжает занимать позицию запасного голкипера в мадридском «Реале».

Итальянский гранд стоит перед серьёзной проблемой: основной голкипер команды, Майк Меньян, может покинуть клуб после окончания срока своего контракта в 2026 году. Уже начиная с 1 января будущего года французский вратарь сможет вести переговоры с различными клубами, что вынуждает руководство «Милана» искать возможные замены. Среди них Андрея Лунина рассматривают одним из приоритетных кандидатов.

Однако процесс перехода украинца осложняется его действующим контрактом с «Реалом», который рассчитан до 2030 года. Руководство «Милана» оценивает возможную сумму трансфера в пределах 8–10 миллионов евро, тогда как в мадридском клубе хорошо понимают потенциал Лунинa и не хотят слишком быстро с ним расставаться. Более того, представители «Реала» были несколько удивлены тем, что украинский вратарь оценён в сравнительно низкую сумму, считая, что его рыночная стоимость значительно выше.

В текущем сезоне Андрей Лунин так и не сумел получить игровой практики ни в одном из официальных матчей за «Реал». Такое положение дел вызывает у него определённое недовольство, ведь для молодого вратаря крайне важно набирать игровой опыт. Ранее стало известно, что Лунин отказался выступать за национальную сборную Украины, мотивируя своё решение разногласиями с тренерским штабом, в частности с главным тренером сборной Александром Ребровым.

Перспектива перехода в «Милан» может стать для Андрея важным шагом в карьере, предоставив больше возможностей показать себя на высоком уровне и выиграть место в основном составе. Для «россонери» же подписание такого опытного и перспективного голкипера могло бы стать залогом надёжности на последующие сезоны. Несмотря на возможные трудности с трансфером, стороны продолжают вести переговоры, и в ближайшее время можно ждать более детальных новостей по этой теме.