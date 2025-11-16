Каземиро: у меня в «Манчестер Юнайтед» столько дел, что нет времени думать о «Реале»

Дата публикации: 16-11-2025 10:31

Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Каземиро недавно ответил на вопрос о текущей ситуации в мадридском «Реале», где он провёл значительную часть своей профессиональной карьеры. Напомним, что знаменитый бразильский хавбек с 2013 по 2022 год защищал цвета «Королевского клуба», став одной из ключевых фигур в полузащите «сливочных».

Журналисты поинтересовались у футболиста, как он относится к происходящему сейчас в его бывшей команде и следит ли Каземиро за результатами «Реала» Мадрид. На это бразилец ответил со свойственной ему честностью: «Честно говоря, не слежу за этим. В настоящее время у меня слишком много дел и забот в «Манчестер Юнайтед», чтобы тревожиться о «Реале». Все прекрасно знают, насколько сильно я люблю этот клуб, этот город, и то, что «Реал» навсегда останется в моём сердце. Однако сегодня я полностью сконцентрирован на своей текущей команде и не переживаю о ситуации в Мадриде,» – приводит слова Каземиро испанское издание Mundo Deportivo.

Напомним, что за годы, проведённые в основном составе «бланкос», Каземиро стал настоящей легендой мадридского клуба. Всего он принял участие в 336 матчах во всех официальных турнирах, отмечаясь высокой самоотдачей и стабильной игрой на своей позиции. За это время он успел забить 31 гол и отдать 29 голевых передач, внеся неоценимый вклад в успехи «Реала».

Особое место в коллекции титулов бразильского полузащитника занимают пять побед в Лиге чемпионов УЕФА, что подчёркивает его вклад в футбольную историю клуба. Каземиро был одним из лидеров и опорой команды в самые важные моменты, часто выступая в роли незаметного, но крайне эффективного разрушителя атак соперника и дирижёра обороны.

Поклонники «Реала» продолжают хранить тёплые воспоминания о времени, когда Каземиро блистал на «Сантьяго Бернабеу», а сам футболист не забывает о своём прошлом, хотя и предпочитает сейчас быть полностью сосредоточенным на вызовах, стоящих перед ним вместе с «Манчестер Юнайтед».