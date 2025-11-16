Легендарный футболист сборной Украины Иван Гецко: «Реброву следует самостоятельно уйти в отставку»

Дата публикации: 16-11-2025 10:36

Известный ветеран сборной Украины, Иван Гецко, выразил мнение, что главный тренер национальной команды, Сергей Ребров, должен уйти в отставку в случае, если украинская сборная не сможет одолеть Исландию в предстоящем матче.

– Что, по вашему мнению, должно произойти, если Украина проиграет Исландии?

– Будут серьёзные изменения. Руководство должно оперативно принять решение о замене тренера. При этом, по моему убеждению, сам Ребров должен принять решение об уходе, если команда не справляется с поставленной задачей. Это очевидно и необходимо. Нужны фундаментальные перемены в составе и составе тренерского штаба, нужна новая энергия и свежие идеи, – заявил Гецко.

Отметим, что в решающем поединке квалификации на Чемпионат мира по футболу 2026 года сборная Украины под руководством Сергея Реброва сразится с командой Исландии. Матч странах Восточной Европы пройдёт в воскресенье, 16 ноября, и начнётся в 19:00 по киевскому времени.

Этот поединок имеет огромное значение для дальнейших перспектив украинской сборной на крупном мировом турнире — от результата игры зависит, сможет ли команда пробиться на этап мирового первенства. На публике и в футбольных кругах ожидается напряжённая борьба и высокая мотивация обеих команд добиться победы.

Сергей Ребров, в свою очередь, находится под серьёзным давлением, так как именно от этого матча во многом зависит его дальнейшая карьера на посту главного тренера национальной команды Украины. Очевидно, что успех в этом матче станет залогом сохранения тренерского кресла и ожиданий на положительные изменения в игре сборной.

Также стоит отметить, что Иван Гецко подчеркнул необходимость привлекать молодых талантливых футболистов в состав и вносить соответствующие коррективы в тренерскую стратегию, чтобы сделать команду более конкурентоспособной и динамичной в будущем.