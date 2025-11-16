Кейн о стандартах: нам бы инструкцию, как в американском футболе

Дата публикации: 16-11-2025 10:34

Звездный форвард мюнхенской Баварии и капитан сборной Англии Гарри Кейн поделился своими мыслями относительно организационного процесса розыгрыша стандартных положений национальной команды.

«Все прекрасно понимают, что работа на стандартах — это не самая зрелищная и приятная часть футбола, однако она исключительно важна для достижения результата. За годы своей карьеры мне довелось неоднократно убеждаться, какую большую роль играют угловые, штрафные и различные розыгрыши как в обороне, так и в атаке. По моим ощущениям, сейчас в сборной Англии наработаны интересные и действенные схемы при выполнении стандартных положений в атаке. Хотя подготовка к крупным турнирам вроде чемпионата мира зачастую не предоставляет много времени на отработку подобных деталей, мы стараемся максимально использовать каждый шанс для совершенствования,» — отметил Кейн.

«Для футболистов очень важно иметь чёткие инструкции и понимание, как действовать в определённых ситуациях — что-то вроде американского футбола, где игроки подстраиваются под действия соперника: проявляет ли он персональную опеку или защищается зонально. Подобный подход позволяет команде быстро адаптироваться и выбирать наиболее эффективную модель для розыгрыша стандарта. Когда механизм работы налажен, становится намного легче удивить оборону соперника и использовать свои шансы. В конечном итоге, как показывает практика, именно те сборные, которые лучше других реализуют стандарты, чаще всего добиваются успеха на крупных турнирах. Ведь нередко судьбу матчей решают как раз индивидуально или коллективно использованные такие эпизоды,» — подчеркнул нападающий.

Гарри Кейн отдельно выделил вклад своих партнёров по команде: «У нас есть исполнители мирового уровня — тот же Деклан Райс или другие ребята, которые регулярно отрабатывают и выполняют качественные навесы и подачи за свои клубы каждую неделю в матчах Премьер-лиги. Это создает прочную базу для успешного розыгрыша стандартов и в рамках национальной сборной.» Его слова передает издание The Sun.

Стоит добавить, что после семи сыгранных матчей группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Англии уверенно занимает первое место в своей группе К, набрав 21 очко и опережая ближайших преследователей. Такой результат свидетельствует не только о высокой индивидуальной квалификации футболистов, но и о грамотной командной работе как раз над нестандартными эпизодами, включая розыгрыши стандартных положений. Впереди у команды ещё ответственные встречи, и успех на стандартных может стать одним из ключевых факторов для выхода на чемпионат мира.