Северная Ирландия - Люксембург 17 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-11-2025 21:45
Стадион: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 18614
17 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа A. 6-й тур
Северная Ирландия
Люксембург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Ирландия - Люксембург, которое состоится 17 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа A. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Северная Ирландия
Люксембург
Главные тренеры
Северная Ирландия Майкл О'Нил
Люксембург Джефф Штрассер
История личных встреч
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 1-й тур Люксембург1 : 3Северная Ирландия
18.11.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 3. 6-й тур Люксембург2 : 2Северная Ирландия
05.09.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 3. 1-й тур Северная Ирландия2 : 0Люксембург
25.03.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Люксембург1 : 3Северная Ирландия
05.09.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Северная Ирландия1 : 0Люксембург
10.09.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа F. 10-й тур Люксембург3 : 2Северная Ирландия
11.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа F. 2-й тур Северная Ирландия1 : 1Люксембург
14.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 5-й тур 1 : 0Северная Ирландия
13.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 4-й тур Северная Ирландия0 : 1
10.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 3-й тур Северная Ирландия2 : 0
07.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 2-й тур 3 : 1Северная Ирландия
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 1-й тур Люксембург1 : 3Северная Ирландия
14.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 5-й тур Люксембург0 : 2
13.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 4-й тур 2 : 0Люксембург
10.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 3-й тур 4 : 0Люксембург
07.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 2-й тур Люксембург0 : 1
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 1-й тур Люксембург1 : 3Северная Ирландия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия512
2
Плей-офф
Словакия512
3 Северная Ирландия56
4 Люксембург50
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария513
2
Плей-офф
Косово510
3 Словения53
4 Швеция51
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания511
2
Плей-офф
Шотландия510
3 Греция56
4 Беларусь51
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция616
2
Плей-офф
Украина610
3 Исландия67
4 Азербайджан61
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания515
2
Плей-офф
Турция512
3 Грузия53
4 Болгария50
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия613
2
Плей-офф
Ирландия610
3 Венгрия68
4 Армения63
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды717
2
Плей-офф
Польша714
3 Финляндия810
4 Мальта75
5 Литва73
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия718
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина716
3 Румыния710
4 Кипр88
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия721
2
Плей-офф
Италия718
3 Израиль79
4 Эстония84
5 Молдавия71
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия715
2
Плей-офф
Северная Македония713
3 Уэльс713
4 Казахстан88
5 Лихтенштейн70
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия824
2
Плей-офф
Албания814
3 Сербия813
4 Латвия85
5 Андорра81
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия719
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова812
4 Черногория79
5 Гибралтар70

